Мбаппе не попал в состав сборной Франции на матчи Лиги наций

Главный тренер экс-чемпионов мира Дидье Дешам вызвал в сборную 23 игрока.
В состав национальной команды не включен нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, получивший мышечное повреждение в игре против «Алавеса» (3:2) на прошлой неделе. Сообщалось, что на восстановление ему может потребоваться около трех недель. Несмотря на это, 25-летний француз вышел на замену во вчерашнем матче Лиги чемпионов против «Лилля» (0:1).
«Я разговаривал с Килианом о его ситуации, которая все еще неопределенная, даже несмотря на выход на поле в среду. В субботу у него матч, но все еще остаются вопросы. У Килиана есть небольшая проблема, ничего серьезного, но ему требуется лечение, чтобы полностью восстановиться. Я здесь не для того, чтобы рисковать, вот почему Килиана не будет.
Нет никаких опасений по поводу обязательств Мбаппе, я несколько раз обсуждал это с ним. Судя по тому, что он сказал, Килиан был не в лучшем психологическом состоянии во время нашей последней встречи. По сути он играет без предсезонной подготовки, он был не в лучшей форме», — сказал Дешам.
Помимо Мбаппе в состав сборной Франции не попали защитник «Реала» Ферлан Менди и полузащитник «Марселя» Адриан Рабьо.
Состав сборной Франции:
- Вратари: Майк Меньян («Милан»), Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Брис Самба («Ланс»).
- Защитники: Дайот Упамекано («Бавария»), Уильям Салиба («Арсенал»), Жюль Кунде («Барселона»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Тео Эрнандес («Милан»), Жонатан Клос («Ницца»), Люка Динь («Астон Вилла»), Уэсли Фофана («Челси»).
- Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Милан»), Маттео Гендузи («Лацио»), Орельен Тчуамэни («Реал»), Куадио Коне («Рома»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
- Нападающие: Маркус Тюрам («Интер»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»).
Сборная Франции занимает второе место в группе Лиги наций в группе 2 Лиги наций, имея после двух сыгранных матчей три набранных очка. 10 октября команда Дидье Дешама на нейтральном поле в Будапеште сыграет с командой Израиля. 14 октября французы на выезде сыграют с Бельгией.