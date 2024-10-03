Мбаппе не попал в состав сборной Франции на матчи Лиги наций

«Я разговаривал с Килианом о его ситуации, которая все еще неопределенная, даже несмотря на выход на поле в среду. В субботу у него матч, но все еще остаются вопросы. У Килиана есть небольшая проблема, ничего серьезного, но ему требуется лечение, чтобы полностью восстановиться. Я здесь не для того, чтобы рисковать, вот почему Килиана не будет.



Нет никаких опасений по поводу обязательств Мбаппе, я несколько раз обсуждал это с ним. Судя по тому, что он сказал, Килиан был не в лучшем психологическом состоянии во время нашей последней встречи. По сути он играет без предсезонной подготовки, он был не в лучшей форме», — сказал Дешам.