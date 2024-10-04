Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций

Сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы 1 Лиги наций, имея после двух матчей шесть набранных очков. 12 октября команда Роберто Мартинеса сыграет с Польшей, а 15 октября встретится с Шотландией. Оба матча будут для португальцев выездными.