Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций

Тренерский штаб во главе с Роберто Мартинесом вызвал 25 футболистов, в том числе
четырех игроков из чемпионата Саудовской Аравии. В их число вошел 39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Состав сборной Португалии:
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Бетис»), Рикарду Велью («Фаренсе»).
Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Челси»), Жоау Канселу («Аль-Хиляль»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»).
Полузащитники: Жоау Пальинья («Бавария»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Самуэл Кошта («Мальорка»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Отавиу («Аль-Наср»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Витинья («ПСЖ»).
Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Жоау Феликс («Челси»), Рафаэл Леау («Милан»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Педру Нету («Челси»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
Сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы 1 Лиги наций, имея после двух матчей шесть набранных очков. 12 октября команда Роберто Мартинеса сыграет с Польшей, а 15 октября встретится с Шотландией. Оба матча будут для португальцев выездными.
Роналду является мировым рекордсменом по количеству матчей и забитых мячей за национальную команду. На данный момент на его счету 132 мяча в 214 матчах за сборную Португалии.