Тедеско заявил, что Бельгия заслужила победу в матче с Францией

Сборная Бельгии принимала Францию в Брюсселе. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У французов дубль оформил Рандаль Коло-Муани (35-я, 62-я минуты). У хозяев отличился Лоис Опенда (45+3). На 23-й минуте полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс не реализовал пенальти, пробив выше ворот. На 76-й минуте французский полузащитник Орельен Тчуамени получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Мы очень разочарованы, потому что создавали моменты. Мы обязаны были побеждать, заслуживали победу. Когда не выигрываешь в таких матчах, испытываешь разочарование. Однако я также помню о позитивных моментах: мы контролировали ход встречи, грамотно прессинговали. Это было нелегко», — приводит слова Тедеско пресс-служба УЕФА.
В другом матче группы 2 лиги A сборная Италии обыграла Израиль со счетом 4:1. Команда Лучано Спаллетти лидирует в квартете с 10 очками, на втором месте располагается сборная Франции, отставая от Италии на один балл. Сборная Бельгии занимает третье место с 4 очками, а Израиль идет последним без набранных очков.
В пятом туре сборная Франции 14 ноября сыграет с Израилем, а Бельгия на своем поле примет Италию.