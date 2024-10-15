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Тедеско заявил, что Бельгия заслужила победу в матче с Францией

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал поражение от национальной команды Франции в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций (1:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сборная Бельгии принимала Францию в Брюсселе. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У французов дубль оформил Рандаль Коло-Муани (35-я, 62-я минуты). У хозяев отличился Лоис Опенда (45+3). На 23-й минуте полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс не реализовал пенальти, пробив выше ворот. На 76-й минуте французский полузащитник Орельен Тчуамени получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Мы очень разочарованы, потому что создавали моменты. Мы обязаны были побеждать, заслуживали победу. Когда не выигрываешь в таких матчах, испытываешь разочарование. Однако я также помню о позитивных моментах: мы контролировали ход встречи, грамотно прессинговали. Это было нелегко», — приводит слова Тедеско пресс-служба УЕФА.

В другом матче группы 2 лиги A сборная Италии обыграла Израиль со счетом 4:1. Команда Лучано Спаллетти лидирует в квартете с 10 очками, на втором месте располагается сборная Франции, отставая от Италии на один балл. Сборная Бельгии занимает третье место с 4 очками, а Израиль идет последним без набранных очков.

В пятом туре сборная Франции 14 ноября сыграет с Израилем, а Бельгия на своем поле примет Италию.

Бельгия
1:2
Первый тайм: 1:1
Франция
Футбол, Лига наций А,
14.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
King Baudouin
Главные тренеры
Доменико Тедеско
Дидье Дешам
Голы
Бельгия
Лоис Опенда
(Тимоти Кастань)
45+3′
Франция
Рандаль Коло Муани
35′
Рандаль Коло Муани
(Люка Динь)
62′
Нереализованные пенальти
Бельгия
Юри Тилеманс
23′
Составы команд
Бельгия
1
Кун Кастелс
2
Зено Дебаст
3
Артур Теат
4
Ваут Фас
53′
7
Жереми Доку
9
Лоис Опенда
10
Леандро Троссар
21
Тимоти Кастань
67′
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
81′
20
Арне Энгельс
17
Шарль Де Кетеларе
56′
81′
11
Доди Лукебакио
18
Орель Мангаля
29′
67′
6
Астер Вранкс
Франция
16
Майк Меньян
79′
3
Люка Динь
7′
5
Жюль Кунде
15
Ибраима Конате
45′
17
Вильям Салиба
22′
8
Орельен Тшуамени
24′
76′
13
Куадио Коне
14
Маттео Гендузи
73′
6
Эдуардо Камавинга
7
Усман Дембеле
79′
19
Юссуф Фофана
12
Рандаль Коло Муани
90′
9
Маркус Тюрам
20
Брэдли Барколя
73′
10
Кристофер Нкунку
Статистика
3
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
14
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
4
10
Фолы
14
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бельгия
Франция
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь