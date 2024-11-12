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Игроку российского клуба отказали в визе перед матчем Лиги наций

Нападающий «Балтики» Виталий Лисакович не сможет помочь сборной Беларуси в выездном матче Лиги наций против команды Северной Ирландии. Об этом сообщает Sport5.by.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

26-летний белорус сообщил, что британские власти отказали ему в выдачи визы. Вместе с ним по аналогичной причине национальной команде не помогут полузащитник «Урала» Валерий Бочеров и полузащитник гродненского «Немана» Павел Савицкий.

«Три дня я поработаю и потом отправляюсь с ребятами, у которых также нет визы, в Болгарию. Будем болеть за команду. Все видят таблицу, нужно брать шесть очков в этих матчах. Не дали визу, что я здесь могу сделать? Всем ребятам дали, кроме нас троих. Бывает», — сказал Лисакович.

Сборная Беларуси занимает второе место в группе 3 Лиги наций (С), имея после четырех матчей шесть набранных очков. В пятницу, 15 ноября, в Белфасте белорусы сыграют со сборной Северной Ирландии. Начало матча — в 22:45 по московскому времени.

Беларусь
Северная Ирландия