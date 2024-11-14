Сборная Боснии и Герцеговины сделала уникальное командное фото

27 игроков и членов тренерского штаба сборной прокатились на аттракционе Silver Star, представляющем собой американские горки высотой 73 метра и с максимальной скоростью 127 км/ч. В момент спуска они сделали фотографию, которая, вероятно, станет одним из самых необычных снимков в истории национальной команды.