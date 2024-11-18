Сборная Казахстана при Черчесове установила антирекорд Лиги Наций

Казахстанская команда не сумела выиграть ни одного из шести матчей, лишь раз сыграв вничью. Общая разница забитых и пропущенных голов составила 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира. Соперниками команды Черчесова были сборные Норвегии, Словении и Австрии.
В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана будет выступать в Лиге С.
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне этого года. После назначения 61-летнего россиянина сборная Казахстана установила несколько собственных антирекордов, включая серию из матчей без голов (6) и количество набранных очков (1) за турнир в Лиге наций.
В марте 2025 года сборная Казахстана начнет отбор на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Жеребьевка отборочных групп пройдет 13 декабря в Цюрихе. Контракт Черчесова рассчитан до окончания квалификации ЧМ-2026.