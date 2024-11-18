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Сборная Казахстана при Черчесове установила антирекорд Лиги Наций

Сборная Казахстана по футболу, возглавляемая российским тренером Станиславом Черчесовым, установила антирекорд Лиги Наций.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Казахстанская команда не сумела выиграть ни одного из шести матчей, лишь раз сыграв вничью. Общая разница забитых и пропущенных голов составила 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира. Соперниками команды Черчесова были сборные Норвегии, Словении и Австрии.

В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана будет выступать в Лиге С.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне этого года. После назначения 61-летнего россиянина сборная Казахстана установила несколько собственных антирекордов, включая серию из матчей без голов (6) и количество набранных очков (1) за турнир в Лиге наций.

В марте 2025 года сборная Казахстана начнет отбор на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Жеребьевка отборочных групп пройдет 13 декабря в Цюрихе. Контракт Черчесова рассчитан до окончания квалификации ЧМ-2026.

Норвегия
5:0
Первый тайм: 3:0
Казахстан
Футбол, Лига наций B,
17.11.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ullevaal
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Станислав Черчесов
Голы
Норвегия
Эрлин Бреут Холанн
23′
Эрлин Бреут Холанн
37′
Александр Серлот
41′
Эрлин Бреут Холанн
71′
Антонио Нуса
76′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
3
8
Фолы
16
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Яспер Вергот
(Бельгия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
Норвегия
Лига наций: таблица и календарь