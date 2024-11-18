Сборная Казахстана при Черчесове установила антирекорд Лиги Наций

Казахстанская команда не сумела выиграть ни одного из шести матчей, лишь раз сыграв вничью. Общая разница забитых и пропущенных голов составила 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира. Соперниками команды Черчесова были сборные Норвегии, Словении и Австрии.