Черчесов — о прогрессе сборной Казахстана: 0 очков — это эмоции

«После первых наметок в Австрии мы подтвердили линию домашней игрой со Словенией. При подготовке к домашней игре с австрийцами показал игрокам выжимки и данные по матчу с Норвегией и со Словенией. В одном случае результат был успешным, в другом нет. Но 0 очков — это эмоции, а цифры — уже объективный факт. С Норвегией мы сделали примерно 200 передач, соперник — 600. Ударили по воротам один раз, а те — 19. По воротам Словении ударили уже 7 раз, передач сделали около 500, больше, чем соперник. Значит, есть какое-то движение?» — добавил главный тренер сборной Казахстана.