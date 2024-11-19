Черчесов — о прогрессе сборной Казахстана: 0 очков — это эмоции

Сборная Казахстана не сумела выиграть ни одного из шести матчей Лиги наций, лишь раз сыграв вничью. Общая разница забитых и пропущенных голов составила 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира. Соперниками команды Черчесова были сборные Норвегии, Словении и Австрии.
«Представьте себе, что с Норвегией, когда была ничья 0:0, мы подали один угловой, а затем на выезде — пять-шесть, начали чаще бить по воротам и почти в два раза больше владеть мячом. Когда получается нормально выйти из обороны, когда через игру с мячом на второго-третьего возникают моменты — видишь, что команда чуть-чуть преображается», — сказал Черчесов в интервью порталу «Спорт день за днем».
«После первых наметок в Австрии мы подтвердили линию домашней игрой со Словенией. При подготовке к домашней игре с австрийцами показал игрокам выжимки и данные по матчу с Норвегией и со Словенией. В одном случае результат был успешным, в другом нет. Но 0 очков — это эмоции, а цифры — уже объективный факт. С Норвегией мы сделали примерно 200 передач, соперник — 600. Ударили по воротам один раз, а те — 19. По воротам Словении ударили уже 7 раз, передач сделали около 500, больше, чем соперник. Значит, есть какое-то движение?» — добавил главный тренер сборной Казахстана.
Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов возглавил команду Казахстана в июне. В Казахстанской федерации футбола ранее говорили, что российского специалиста не уволят из-за неудач в турнире, но в начале ноября глава организации Адлет Барменкулов ушел в отставку.