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Защитник «Зенита» вызван в сборную Словении на матчи Лиги наций

Главный тренер национальной команды Словении Матьяж Кек включил защитника петербургского «Зенита» Ванью Дркушича в список сборной на ближайшие встречи Лиги наций.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: FC-ZENIT.RU

Сборная Словении проведет два стыковых матча против команды Словакии за место в Лиге B в следующем сезоне. Игры пройдут 20 марта в Братиславе и 23 марта в Любляне.

25-летний центральный защитник сборной Словении Ваня Дркушич перешел в клуб РПЛ в январе 2022 года, подписав контракт с «Сочи». В августе 2024 года «Зенит», по данным портала Transfermarkt, выкупил контракт футболиста за 4 миллиона евро. Через три дня после подписания Дркушича сине-бело-голубые отправили его в аренду в сербскую «Црвену Звезду», из которой вернули досрочно в январе 2025 года.

В активе Дркушича 17 матчей за сборную Словении. На прошедшем в 2024 году чемпионате Европы Ваня был в стартовом составе во всех 4 матчах национальной команды на турнире.