Защитник «Зенита» вызван в сборную Словении на матчи Лиги наций

25-летний центральный защитник сборной Словении Ваня Дркушич перешел в клуб РПЛ в январе 2022 года, подписав контракт с «Сочи». В августе 2024 года «Зенит», по данным портала Transfermarkt, выкупил контракт футболиста за 4 миллиона евро. Через три дня после подписания Дркушича сине-бело-голубые отправили его в аренду в сербскую «Црвену Звезду», из которой вернули досрочно в январе 2025 года.