Куртуа назвал причину ссоры с Тедеско и ухода из сборной Бельгии

Напомним, отношения Куртуа с Тедеско испортились летом 2023 года. 32-летний голкипер самовольно покинул расположение национальной команды после того, как бывший главный тренер «Спартака» после травмы Кевина Де Брейне назначил капитаном Ромелу Лукаку, а не его. Куртуа пропустил Евро-2024, а в августе заявил, что не вернется, пока в команде будет работать Тедеско.
«Проблема капитанской повязки не была центральной, сводить все к этому было ошибкой. Я рад, что смог поговорить с командой и все прояснить. Теперь мы можем двигаться дальше.
Сезон в 2023 году был долгим, и этот эпизод стал последней каплей. У меня были некоторые физические проблемы, но я все еще хотел играть за “красных дьяволов”. Тренер ни разу не поговорил со мной. Я никогда раньше не испытывал ничего подобного. Я сорвался, почувствовал, что он меня не уважает, и потерял к нему доверие. В тот момент я понял, что пути назад нет. Я знаю, что у меня не самый легкий характер, я победитель и не могу изменить себя. Иногда мы реагируем эмоционально, и все выходит из-под контроля.
Прозвучала ложь. Когда тренер утверждал, что сделал все возможное, чтобы разрешить ситуацию, это было неправдой. Я чувствовал необходимость отреагировать на эту ложь. Моя цель — выступать на поле и показывать публике, что я по-прежнему очень хочу играть за национальную сборную», — приводит слова Куртуа AS.
17 января Доменико Тедеско был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Бельгии. На его место был назначен Руди Гарсия. В конце февраля Куртуа объявил о возвращении в национальную команду.