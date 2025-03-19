Куртуа назвал причину ссоры с Тедеско и ухода из сборной Бельгии

«Проблема капитанской повязки не была центральной, сводить все к этому было ошибкой. Я рад, что смог поговорить с командой и все прояснить. Теперь мы можем двигаться дальше.



Сезон в 2023 году был долгим, и этот эпизод стал последней каплей. У меня были некоторые физические проблемы, но я все еще хотел играть за “красных дьяволов”. Тренер ни разу не поговорил со мной. Я никогда раньше не испытывал ничего подобного. Я сорвался, почувствовал, что он меня не уважает, и потерял к нему доверие. В тот момент я понял, что пути назад нет. Я знаю, что у меня не самый легкий характер, я победитель и не могу изменить себя. Иногда мы реагируем эмоционально, и все выходит из-под контроля.



Прозвучала ложь. Когда тренер утверждал, что сделал все возможное, чтобы разрешить ситуацию, это было неправдой. Я чувствовал необходимость отреагировать на эту ложь. Моя цель — выступать на поле и показывать публике, что я по-прежнему очень хочу играть за национальную сборную», — приводит слова Куртуа AS.