Матч Нидерланды — Испания 20 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Испанцы являются действующими победителями Лиги наций, причем выиграли они турнир именно в Роттердаме, в финале с Хорватией 18 июня 2023 года. Голландцы тогда заняли четвертое место. В нынешнем розыгрыше, групповой этап которого прошел осенью прошлого года, Испания уверенно заняла первое место в группе А2, победив в пяти матчах из шести против Дании, Сербии и Швейцарии. Сборная Нидерландов финишировала второй в группе А3 вслед за Германией, правда, выиграть «оранжевым» удалось только в двух домашних встречах с Венгрией и Боснией.
Две ведущие европейские сборные редко встречаются друг с другом. В последний раз это было в товарищеском матче 11 ноября 2020 года в Амстердаме, который завершился вничью 1:1. Наиболее памятными матчами между Нидерландами и Испанией являются финал ЧМ-2010 с историческим голом Андреса Иньесты в добавленное время, который принес испанцам первый и пока единственный титул лучшей команды планеты, и реванш голландцев за ту неудачу в групповом раунде следующего мундиаля со счетом 5:1 и легендарным полетом Робина ван Перси.
Результаты прошедших матчей и расписание Лиги наций вы можете найти здесь.
Букмекеры не видят в игре явного фаворита, но предпочтение отдают гостям. На победу команды Луиса де ла Фуэнте принимаются ставки с коэффициентом 2.35, а Роналда Кумана — 3.20. На ничью можно поставить за 3.55. Ответная игра пройдет 23 марта в Валенсии, и специалисты почти уверены, что в полуфинал отправится сборная Испании (коэффициент 1.35).