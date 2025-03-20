Матч Нидерланды — Испания 20 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Две ведущие европейские сборные редко встречаются друг с другом. В последний раз это было в товарищеском матче 11 ноября 2020 года в Амстердаме, который завершился вничью 1:1. Наиболее памятными матчами между Нидерландами и Испанией являются финал ЧМ-2010 с историческим голом Андреса Иньесты в добавленное время, который принес испанцам первый и пока единственный титул лучшей команды планеты, и реванш голландцев за ту неудачу в групповом раунде следующего мундиаля со счетом 5:1 и легендарным полетом Робина ван Перси.