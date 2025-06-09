Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Казахстан
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.28
П2
2.02
Футбол. Лига наций
завершен
П 5:3
Португалия
2
:
Испания
2
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Эстония
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
29.00
X
11.00
П2
1.11
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Италия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
29.00
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Бельгия
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.70
П2
8.00
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.55
П2
12.50

Болельщик погиб во время финала Лиги наций, упав с трибуны

Во время финального матча Лиги наций между Португалией и Испанией (2:2, пен. 5:3) произошел несчастный случай. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Когда в финальном матче шло дополнительное время, один из зрителей упал со среднего яруса на «Альянц Арене» в Мюнхене на расположенную под ним пресс-трибуну. Спасательные службы оцепили место происшествия, а медики безуспешно пытались оказать помощь упавшему мужчине.

В 0:06 по местному времени, спустя примерно полчаса после окончания матча, болельщик скончался. Им оказался мужчина из города Гармиш-Партенкирхен, расположенного в часе езды от Мюнхена.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте начал послематчевую пресс‑конференцию с того, что выразил соболезнования семье погибшего.

«Прежде чем вы начнете задавать вопросы, я хотел бы выразить свои соболезнования, потому что сегодня на трибунах погиб болельщик. Мои соболезнования семье», — сказал де ла Фуэнте.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес также не остался в стороне, назвав произошедшее «крайне печальной новостью».

Точные обстоятельства падения остаются неясными, однако, по данным немецких СМИ, правоохранительные органы рассматривают несчастный случай как основную версию произошедшего.

Португалия
2:2
По пенальти: 5:3
Основное время: 2:2 (1:2)
Испания
Футбол, Лига наций А, Финал
8.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Португалия
Нуну Мендеш
(Педру Нету)
26′
Криштиану Роналду
61′
Испания
Мартин Субименди
21′
Микель Ойярсабаль
(Педри)
45′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
100′
8
Бруну Фернандеш
3
Рубен Диаш
23
Витор Феррейра Витинья
15
Жоау Невеш
46′
2
Нелсон Семеду
20
Педру Нету
82′
106′
21
Диогу Жота
26
Франсишку Консейсау
46′
18
Рубен Невеш
7
Криштиану Роналду
88′
9
Гонсалу Рамуш
14
Гонсалу Инасиу
19′
74′
13
Ренату Вейга
10
Бернарду Силва
74′
17
Рафаэл Леау
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
18
Мартин Субименди
3
Робен Ле Норман
90+1′
12
Дин Хейсен
14
Оскар Мингеса
92′
2
Педро Порро
110′
20
Педри
75′
6
Микель Мерино
8
Фабиан Руис
33′
75′
22
Франсиско Роман Иско
21
Микель Ойярсабаль
111′
7
Альваро Мората
19
Ламин Ямаль
106′
15
Йереми Пино
11
Нико Уильямс
92′
16
Алекс Баэна
100′
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
16
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
14
Фолы
19
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти