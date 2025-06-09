Болельщик погиб во время финала Лиги наций, упав с трибуны

Когда в финальном матче шло дополнительное время, один из зрителей упал со среднего яруса на «Альянц Арене» в Мюнхене на расположенную под ним пресс-трибуну. Спасательные службы оцепили место происшествия, а медики безуспешно пытались оказать помощь упавшему мужчине.
В 0:06 по местному времени, спустя примерно полчаса после окончания матча, болельщик скончался. Им оказался мужчина из города Гармиш-Партенкирхен, расположенного в часе езды от Мюнхена.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте начал послематчевую пресс‑конференцию с того, что выразил соболезнования семье погибшего.
«Прежде чем вы начнете задавать вопросы, я хотел бы выразить свои соболезнования, потому что сегодня на трибунах погиб болельщик. Мои соболезнования семье», — сказал де ла Фуэнте.
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес также не остался в стороне, назвав произошедшее «крайне печальной новостью».
Точные обстоятельства падения остаются неясными, однако, по данным немецких СМИ, правоохранительные органы рассматривают несчастный случай как основную версию произошедшего.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Нуну Мендеш
(Педру Нету)
26′
Криштиану Роналду
61′
Мартин Субименди
21′
Микель Ойярсабаль
(Педри)
45′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
100′
8
Бруну Фернандеш
3
Рубен Диаш
23
Витор Феррейра Витинья
15
Жоау Невеш
46′
2
Нелсон Семеду
20
Педру Нету
82′
106′
21
Диогу Жота
26
Франсишку Консейсау
46′
18
Рубен Невеш
7
Криштиану Роналду
88′
9
Гонсалу Рамуш
14
Гонсалу Инасиу
19′
74′
13
Ренату Вейга
10
Бернарду Силва
74′
17
Рафаэл Леау
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
18
Мартин Субименди
3
Робен Ле Норман
90+1′
12
Дин Хейсен
14
Оскар Мингеса
92′
2
Педро Порро
110′
20
Педри
75′
6
Микель Мерино
8
Фабиан Руис
33′
75′
22
Франсиско Роман Иско
21
Микель Ойярсабаль
111′
7
Альваро Мората
19
Ламин Ямаль
106′
15
Йереми Пино
11
Нико Уильямс
92′
16
Алекс Баэна
100′
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
16
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
14
Фолы
19
4
Офсайды
3
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти