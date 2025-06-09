Болельщик погиб во время финала Лиги наций, упав с трибуны

Когда в финальном матче шло дополнительное время, один из зрителей упал со среднего яруса на «Альянц Арене» в Мюнхене на расположенную под ним пресс-трибуну. Спасательные службы оцепили место происшествия, а медики безуспешно пытались оказать помощь упавшему мужчине.