«Ради сборной готов ногу сломать». Роналду — о финале Лиги наций

«Я чувствовал дискомфорт еще на разминке, это уже продолжалось длительное время. Но если бы мне пришлось сломать ногу ради национальной сборной, я бы это сделал. Это матч за титул, я должен был играть. Я отдал все силы, я прошел так далеко, как мог. И я помог команде, забив гол», — сказал Роналду.