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«Ради сборной готов ногу сломать». Роналду — о финале Лиги наций

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал травму, полученную в конце основного времени финального матча Лиги наций против Испании (2:2, пен. 5:3). Об этом сообщает Record.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На 88-й минуте Роналду сел на газон и показал, что не может продолжить игру. Вместо него на поле вышел Гонсалу Рамуш, который реализовал первый удар в послематчевой серии пенальти. На скамейке запасных Роналду сидел с затейпированным левым бедром.

«Я чувствовал дискомфорт еще на разминке, это уже продолжалось длительное время. Но если бы мне пришлось сломать ногу ради национальной сборной, я бы это сделал. Это матч за титул, я должен был играть. Я отдал все силы, я прошел так далеко, как мог. И я помог команде, забив гол», — сказал Роналду.

На 61-й минуте Роналду отреагировал на рикошет после прострела Нуну Мендеша и отправил мяч в ворота, забив 938-й гол в карьере. Этот мяч позволил Португалии сравнять счет и перевести матч в дополнительное время.

Победа в Лиги наций стала для Роналду 33-м титулом в карьере и третьим — в сборной Португалии. Ранее он выигрывал с национальной командой чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019). Без него Португалия никогда не брала никаких трофеев.

Португалия
2:2
По пенальти: 5:3
Основное время: 2:2 (1:2)
Испания
Футбол, Лига наций А, Финал
8.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Португалия
Нуну Мендеш
(Педру Нету)
26′
Криштиану Роналду
61′
Испания
Мартин Субименди
21′
Микель Ойярсабаль
(Педри)
45′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
100′
8
Бруну Фернандеш
3
Рубен Диаш
23
Витор Феррейра Витинья
15
Жоау Невеш
46′
2
Нелсон Семеду
20
Педру Нету
82′
106′
21
Диогу Жота
26
Франсишку Консейсау
46′
18
Рубен Невеш
7
Криштиану Роналду
88′
9
Гонсалу Рамуш
14
Гонсалу Инасиу
19′
74′
13
Ренату Вейга
10
Бернарду Силва
74′
17
Рафаэл Леау
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
18
Мартин Субименди
3
Робен Ле Норман
90+1′
12
Дин Хейсен
14
Оскар Мингеса
92′
2
Педро Порро
110′
20
Педри
75′
6
Микель Мерино
8
Фабиан Руис
33′
75′
22
Франсиско Роман Иско
21
Микель Ойярсабаль
111′
7
Альваро Мората
19
Ламин Ямаль
106′
15
Йереми Пино
11
Нико Уильямс
92′
16
Алекс Баэна
100′
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
16
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
14
Фолы
19
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти