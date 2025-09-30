СМИ: УЕФА отложил решение о возможном отстранении Израиля

29 сентября президент США Дональд Трамп обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. По информации Sky Sports, в настоящее время среди лидеров европейского футбола бытует мнение, что введение санкций против Израиля во время мирных переговоров было бы «неправильным шагом». Отмечается, что некоторые члены исполкома УЕФА надеялись на голосование по Израилю, однако экстренное заседание, как предполагается, не созывалось.