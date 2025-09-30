Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Краснодар
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.50
П2
2.30
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ахмат
0
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.70
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
0
:
Брюгге
1
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.45
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Кайрат
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
87.00
X
14.00
П2
1.05
Футбол. Испания
21:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.67
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.26
П2
6.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.80
П2
2.10
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.24
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.92
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Интер
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.67
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Марсель
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
7.23
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
21.00
X
10.00
П2
1.13
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

СМИ: УЕФА отложил решение о возможном отстранении Израиля

Как сообщает Sky Sports, УЕФА отложил решение об отстранении израильских команд от международных турниров в связи с переговорами о мире в секторе Газа.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: UEFA

29 сентября президент США Дональд Трамп обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. По информации Sky Sports, в настоящее время среди лидеров европейского футбола бытует мнение, что введение санкций против Израиля во время мирных переговоров было бы «неправильным шагом». Отмечается, что некоторые члены исполкома УЕФА надеялись на голосование по Израилю, однако экстренное заседание, как предполагается, не созывалось.

Отстранение Израиля со стороны УЕФА рискует поставить Международную федерацию футбола (ФИФА) в трудное положение из-за близких отношений главы мирового футбола Джанни Инфантино с Дональдом Трампом. Утверждается, что президенту США может не понравиться отстранение сборной Израиля перед чемпионатом мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Ранее израильское издание Israel Hayom сообщило, что под давлением США УЕФА отказался принимать решение об отстранении Израиля.

Ранее эксперты ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с действиями израильской армии на оккупированной палестинской территории.