СМИ: УЕФА отложил решение о возможном отстранении Израиля

29 сентября президент США Дональд Трамп обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. По информации Sky Sports, в настоящее время среди лидеров европейского футбола бытует мнение, что введение санкций против Израиля во время мирных переговоров было бы «неправильным шагом». Отмечается, что некоторые члены исполкома УЕФА надеялись на голосование по Израилю, однако экстренное заседание, как предполагается, не созывалось.
Отстранение Израиля со стороны УЕФА рискует поставить Международную федерацию футбола (ФИФА) в трудное положение из-за близких отношений главы мирового футбола Джанни Инфантино с Дональдом Трампом. Утверждается, что президенту США может не понравиться отстранение сборной Израиля перед чемпионатом мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Ранее израильское издание Israel Hayom сообщило, что под давлением США УЕФА отказался принимать решение об отстранении Израиля.
Ранее эксперты ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с действиями израильской армии на оккупированной палестинской территории.