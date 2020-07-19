Битва за Кубок: анонс матча «Зенит» — «Спартак»

«Зенит» совершенно забыл, что такое проигрывать в России. В чемпионате у команды всего два поражения, последнее случилось аж в конце сентября. Команда Семака показывает характер даже в матчах, где, казалось бы, нет мотивации, когда чемпионский титул уже завоеван. Все это позволило в хорошем тонусе подойти к полуфиналу Кубка со «Спартаком». Феерический сезон проводят Дзюба и Азмун — на двоих форварды наколотили уже 33 гола. Такого дуэта в истории РПЛ еще не было.

Для «Спартака» Кубок России — последний шанс спасти этот сезон. Шансов попасть в Лигу Европы через чемпионат практически не осталось — нужна только победа в Кубке. Интересно, что этот трофей красно-белые редко брали в российский период, последний успех был в 2003-м при Романцеве. В Санкт-Петербург спартаковцы приедут в хорошем настроении, все-таки удалось накануне прервать неудачную серию матчей и победить «Ахмат».



В силу молодости «Спартак» играет нестабильно, часто ошибается в обороне и достаточно много поэтому пропускает. Отчасти это связано с травмой Кутепова, отчасти с активным вмешательством ВАР — пенальти теперь в России и не только назначаются гораздо чаще. О силе атаки «Зенита» лишний раз говорить не нужно, минимум два гола «Спартаку» Дзюба и Ко должны отгрузить в основное время. Кстати, коэффициент на это событие в БК Winline — 1.71.



Отдельный сюжет этого матча — назначение главным арбитром Сергея Иванова. Четыре года назад он очень спорно отсудил «Зенит» и «Спартак» в Питере, а недавно не увидел пенальти в игре красно-белых с «Сочи». И тот же Иванов в марте удалил Понсе в ¼ финала Кубка в дерби с ЦСКА. Как потом выяснилось, удалил ошибочно. В общем, «Спартаку» и его болельщикам есть от чего понервничать.