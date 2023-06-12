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09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Акинфеев повторил рекорд по количеству титулов в Кубке России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев повторил рекорд Кубка России по количеству выигранных титулов, догнав бывших партнеров по команде — Сергея Игнашевича и Элвира Рахимича.

ЦСКАКубок России: результаты и календарь
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В воскресенье, 11 июня, состоялся финал Кубка России, в котором московский ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пен. 6:5). В серии послематчевых пенальти Акинфеев совершил два спасения, которые принесли его команде очередной титул. Армейцы завоевали Кубок России в восьмой раз в своей истории.

37-летний вратарь выиграл Кубок России с ЦСКА в седьмой раз, обойдя своих бывших одноклубников братьев Березуцких, Дейвидаса Шембераса, Вагнера Лава и Юрия Жиркова, в активе которых по шесть трофеев. Пять выигранных трофеев у бывших игроков «Локомотива» Игоря Чугайнова и Владимира Маминова, а также у экс-армейцев Андрея Соломатина, Евгения Алдонина и Чиди Одиа.

Среди команд чаще всех Кубок России выигрывал «Локомотив» — девять раз. У ЦСКА восемь побед, по четыре победы у «Спартака» и «Зенита».

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