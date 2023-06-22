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Футбол. Кубок России. Все результаты
17:39 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС внес изменения в регламент Кубка России

Исполком РФС утвердил регламент FONBET Кубка России сезона-2023/24, написано в заявлении в официальном сообществе в ВК.

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Источник: РИА "Новости"

Как и в сезоне-2022/23, розыгрыш турнира пройдет по схеме с двойным выбыванием (double elimination). Но в регламенте появилось одно изменение, которое вступит в силу с нового сезона. Теперь финал Пути регионов будет состоять из одного матча. Команда проигравшая в финале Пути РПЛ покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов, как это было в предыдущем розыгрыше Кубка.

Новый розыгрыш турнира начнется 25—27 июля. Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА.

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