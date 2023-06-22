РФС внес изменения в регламент Кубка России

Как и в сезоне-2022/23, розыгрыш турнира пройдет по схеме с двойным выбыванием (double elimination). Но в регламенте появилось одно изменение, которое вступит в силу с нового сезона. Теперь финал Пути регионов будет состоять из одного матча. Команда проигравшая в финале Пути РПЛ покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов, как это было в предыдущем розыгрыше Кубка.