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Футбол. Кубок России. Все результаты
11:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба пропустит матч «Локомотива» в Кубке России

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не сыграет в ближайшем матче группового раунда Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом», который состоится в среду, 30 августа. Об этом сообщает «Матч ТВ».

ЛокомотивКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 27 августа, «железнодорожники» одержали выездную победу над «Сочи» (1:0) в заключительном матче шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Дзюба вернулся в состав «Локомотива» после трех пропущенных матчей из-за травмы, проведя на поле 90 минут и отметившись голевой передачей на Максима Глушенкова.

По информации источника, «Локомотив» сегодня отправится в Ростов-на-Дону на матч Кубка России. Дзюба же покинул расположение клуба после матча с «Сочи», вылетев в Москву на ночном рейсе вместе с генеральным директором клуба Владимиром Леонченко. Нападающий будет готовиться по индивидуальному плану к матчу седьмого тура РПЛ против «Балтики», который пройдет 3 сентября.

После шести туров чемпионата России «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе девять набранных очков. Дзюба провел в этом сезоне пять игр, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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