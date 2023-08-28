Дзюба пропустит матч «Локомотива» в Кубке России

В воскресенье, 27 августа, «железнодорожники» одержали выездную победу над «Сочи» (1:0) в заключительном матче шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Дзюба вернулся в состав «Локомотива» после трех пропущенных матчей из-за травмы, проведя на поле 90 минут и отметившись голевой передачей на Максима Глушенкова.

По информации источника, «Локомотив» сегодня отправится в Ростов-на-Дону на матч Кубка России. Дзюба же покинул расположение клуба после матча с «Сочи», вылетев в Москву на ночном рейсе вместе с генеральным директором клуба Владимиром Леонченко. Нападающий будет готовиться по индивидуальному плану к матчу седьмого тура РПЛ против «Балтики», который пройдет 3 сентября.