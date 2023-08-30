Уткин после матча «Спартака» и «Динамо»: Ну, теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?

«Ну, теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?! Как вообще таким тренерам шанс дают в топ-команде с болельщиками, с историей… Почему вообще нанимают таких иностранцев, кто о нем что знал, пока он в Россию не приехал?.. А нашим молодым тренерам ни одного шанса не дают. Как будто иностранцы по определению лучше.



Вы прочитали универсальную заготовку текста на каждую неделю в чемпионате России. Остается подставить имя. Еще вчера можно было вписывать Абаскаля, а сейчас — Личку. Пользуйтесь!» — написал Уткин.