Уткин после матча «Спартака» и «Динамо»: Ну, теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?
Российский журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале иронично отреагировал на ход матча Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (4:1).
Российский журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале иронично отреагировал на ход матча Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (4:1).
Уже к 24-й минуте матча «красно-белые» повели со счетом 4:0 и без проблем удержали крупную победу.
«Ну, теперь всем ясно, что нужно гнать этого физрука?! Как вообще таким тренерам шанс дают в топ-команде с болельщиками, с историей… Почему вообще нанимают таких иностранцев, кто о нем что знал, пока он в Россию не приехал?.. А нашим молодым тренерам ни одного шанса не дают. Как будто иностранцы по определению лучше.
Вы прочитали универсальную заготовку текста на каждую неделю в чемпионате России. Остается подставить имя. Еще вчера можно было вписывать Абаскаля, а сейчас — Личку. Пользуйтесь!» — написал Уткин.
До матча с «Динамо» «Спартак» не мог одержать победу на протяжении трех матчей. Подопечные Гильермо Абаскаля сначала проиграли «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а затем сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). «Динамо» под руководством Марцела Лички начало сезон с поражения от «Краснодара» (1:3), затем были две ничьи, четыре победы подряд, ничья в чемпионате с «Рубином» в гостях (2:2), а теперь крупное поражение от «Спартака» в Кубке России.