Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Тюмень
Арсенал
00
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Торпедо
Футбол. Зарубежный
3.09
Лечче
Салернитана
20
Футбол. Зарубежный
3.09
Эмполи
Ювентус
02
Футбол. Зарубежный
3.09
Лион
ПСЖ
14
Футбол. Зарубежный
3.09
Осасуна
Барселона
12
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
14:00
Динамо Кир
2DROTS
02
30.08
Ростов
Локомотив
21
30.08
Балтика
Зенит
10
30.08
Сочи
ЦСКА
П 4:5
00
30.08
Ахмат
Крылья Советов
31
29.08
Пари Нижний Новгород
Краснодар
01
29.08
Спартак
Динамо
41
29.08
Факел
Оренбург
01
Футбол. Кубок России. Все результаты
16:48 (мск), источник: Sportmail.ru

2Drots вышли в четвертый раунд Кубка России по футболу

Команда Медиалиги в 1/32 финала Кубка России уверенно победила кировское «Динамо» со счетом 2:0.

Динамо Кир
2DROTSКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: Соцсети

Московский клуб Медиалиги 2Drots в Кирове обыграл местный клуб в матче третьего раунда «пути регионов» Кубка России по футболу. Встреча прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка Мурманской области.

Забитыми мячами отметились Станислав Манаев и Готфрид Клуцей из Ганы. Футболист «Динамо» Егор Поздняков не реализовал пенальти на 89-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

2Drots остался единственной командой Медиалиги, которая продолжает выступление в Кубке России. Чемпион Медиалиги «Родина-Медиа» вылетел в первом раунде, уступив вологодскому «Динамо» со счетом 0:3. Московский «Амкал» в серии пенальти со счетом 3:4 (основное время 0:0) уступил ивановскому «Текстильщику».

Команды Медиалиги выступают в Кубке России с прошлого сезона. Тогда лучший результат показал московский «Амкал», который в третьем раунде проиграл петербургской «Звезде». 2Drots в четвертом раунде сыграет с командой Первой лиги. Соперник команды определится позднее в ходе жеребьевки.

Главным тренером 2Drots является Дмитрий Кузнецов, игравший за сборные СССР, СНГ и России. Кузнецов становился чемпионом последнего чемпионата СССР 1991 года в составе ЦСКА. В 1990-е выступал в Испании за «Эспаньол», «Лериду», «Алавес» и «Осасуну». После завершения карьеры Кузнецов был главным тренером челябинского «Спартака» и «Нижнего Новгорода», а также ассистентом тренера в «Рубине» и «Иртыше».

Динамо Кир
0:2
Первый тайм: 0:1
2DROTS
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Квартиру бойца UFC Сирила Гана обокрали во время поединка
Серхио Рамос: Вернуться в «Севилью» — это мой долг
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь