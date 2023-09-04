2Drots вышли в четвертый раунд Кубка России по футболу
Команда Медиалиги в 1/32 финала Кубка России уверенно победила кировское «Динамо» со счетом 2:0.
Команда Медиалиги в 1/32 финала Кубка России уверенно победила кировское «Динамо» со счетом 2:0.
Московский клуб Медиалиги 2Drots в Кирове обыграл местный клуб в матче третьего раунда «пути регионов» Кубка России по футболу. Встреча прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка Мурманской области.
Забитыми мячами отметились Станислав Манаев и Готфрид Клуцей из Ганы. Футболист «Динамо» Егор Поздняков не реализовал пенальти на 89-й минуте.
2Drots остался единственной командой Медиалиги, которая продолжает выступление в Кубке России. Чемпион Медиалиги «Родина-Медиа» вылетел в первом раунде, уступив вологодскому «Динамо» со счетом 0:3. Московский «Амкал» в серии пенальти со счетом 3:4 (основное время — 0:0) уступил ивановскому «Текстильщику».
Команды Медиалиги выступают в Кубке России с прошлого сезона. Тогда лучший результат показал московский «Амкал», который в третьем раунде проиграл петербургской «Звезде». 2Drots в четвертом раунде сыграет с командой Первой лиги. Соперник команды определится позднее в ходе жеребьевки.
Главным тренером 2Drots является Дмитрий Кузнецов, игравший за сборные СССР, СНГ и России. Кузнецов становился чемпионом последнего чемпионата СССР 1991 года в составе ЦСКА. В 1990-е выступал в Испании за «Эспаньол», «Лериду», «Алавес» и «Осасуну». После завершения карьеры Кузнецов был главным тренером челябинского «Спартака» и «Нижнего Новгорода», а также ассистентом тренера в «Рубине» и «Иртыше».