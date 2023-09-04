2Drots вышли в четвертый раунд Кубка России по футболу

Источник: Соцсети

Московский клуб Медиалиги 2Drots в Кирове обыграл местный клуб в матче третьего раунда «пути регионов» Кубка России по футболу. Встреча прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка Мурманской области.

Забитыми мячами отметились Станислав Манаев и Готфрид Клуцей из Ганы. Футболист «Динамо» Егор Поздняков не реализовал пенальти на 89-й минуте.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-202493653&hd=2&id=456240434&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253561&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

2Drots остался единственной командой Медиалиги, которая продолжает выступление в Кубке России. Чемпион Медиалиги «Родина-Медиа» вылетел в первом раунде, уступив вологодскому «Динамо» со счетом 0:3. Московский «Амкал» в серии пенальти со счетом 3:4 (основное время — 0:0) уступил ивановскому «Текстильщику».

Команды Медиалиги выступают в Кубке России с прошлого сезона. Тогда лучший результат показал московский «Амкал», который в третьем раунде проиграл петербургской «Звезде». 2Drots в четвертом раунде сыграет с командой Первой лиги. Соперник команды определится позднее в ходе жеребьевки.