Казань не планирует бороться за проведение финала Кубка и Суперкубка России

«В этом году мы хорошо провели Суперкубок России, надо дать и другим городам возможность. Если будет желание у РФС или РПЛ что-то провести в Казани, мы всегда открыты для предложений. У нас в следующем году Игры будущего, Игры стран БРИКС, саммит БРИКС — повестка очень большая, будет очень много подготовки, город будет чуть перегружен этим. Будем болеть за “Рубин”, пусть он продвинется наверх», — приводит слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова «РИА Новости Спорт».