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10:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Казань не планирует бороться за проведение финала Кубка и Суперкубка России

В 2024 году столица Республики Татарстан примет много спортивных мероприятий, на данный момент мыслей о подаче заявки на проведение суперфинала Кубка и Суперкубок России по футболу нет.

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Источник: РИА "Новости"

В июле Казань принимала матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» переиграл московский ЦСКА в серии пенальти.

«В этом году мы хорошо провели Суперкубок России, надо дать и другим городам возможность. Если будет желание у РФС или РПЛ что-то провести в Казани, мы всегда открыты для предложений. У нас в следующем году Игры будущего, Игры стран БРИКС, саммит БРИКС — повестка очень большая, будет очень много подготовки, город будет чуть перегружен этим. Будем болеть за “Рубин”, пусть он продвинется наверх», — приводит слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова «РИА Новости Спорт».

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