«Химки» встретятся с «Уфой» в пятом раунде Пути регионов Кубка России
Кубок России: результаты и календарь
Подмосковные «Химки» сыграют с «Уфой» в пятом раунде Пути регионов Кубка России по футболу сезона-2023/24.
Подмосковные «Химки» сыграют с «Уфой» в пятом раунде Пути регионов Кубка России по футболу сезона-2023/24.
Сегодня, 29 сентября, состоялась жеребьевка пятого раунда Пути регионов Кубка России. В 1/16 финала турнира сыграют 16 команд. Матчи пройдут с 17 по 19 октября.
Пары выглядят следующим образом: