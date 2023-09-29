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Футбол. Кубок России. Все результаты
14:08 (мск), источник: Sportmail.ru

«Химки» встретятся с «Уфой» в пятом раунде Пути регионов Кубка России

Подмосковные «Химки» сыграют с «Уфой» в пятом раунде Пути регионов Кубка России по футболу сезона-2023/24.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 29 сентября, состоялась жеребьевка пятого раунда Пути регионов Кубка России. В 1/16 финала турнира сыграют 16 команд. Матчи пройдут с 17 по 19 октября.

Пары выглядят следующим образом:

  • «Химки» — «Уфа»;
  • «Динамо Владивосток» — «Ротор»;
  • «Волгарь» — «Енисей»;
  • «Акрон» — «Шинник»;
  • «Нефтехимик» — «Форте»;
  • «Арсенал» — «Родина»;
  • «СКА-Хабаровск» — «Амкар»;
  • «Черноморец» — «КАМАЗ».

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