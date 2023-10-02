В РФС рассказали, что планируют снять сериал про Кубок России

«Мы хотим сделать на одной из платформ сериал про Кубок России, в котором тема будет шире, чем футбол», — приводит слова Терешина «РИА Новости Спорт».

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, они проводят игры в два круга. Команды, которые займут первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжат борьбу в плей-офф пути регионов. В Пути регионов стартуют команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы.