В РФС рассказали, что планируют снять сериал про Кубок России
Российский футбольный союз планирует снять сериал про Кубок России, сообщил директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин.
Российский футбольный союз планирует снять сериал про Кубок России, сообщил директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин.
«Мы хотим сделать на одной из платформ сериал про Кубок России, в котором тема будет шире, чем футбол», — приводит слова Терешина «РИА Новости Спорт».
Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, они проводят игры в два круга. Команды, которые займут первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжат борьбу в плей-офф пути регионов. В Пути регионов стартуют команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы.