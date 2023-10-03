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18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

«Урал» обыграл «Рубин» в матче Кубка России

Екатеринбургский «Урал» обыграл казанский «Рубин» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Урал
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Источник: РИА "Новости"

Игра группы В проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». «Урал» одержал победу в матче со счетом 2:0.

На 40-й минуте встречи счет открыл футболист «Урала» Андрей Егорычев. На 56-й минуте преимущество хозяев удвоил нападающий Эрик Бикфалви.

Таким образом, после пяти игр группового этапа Кубка России «Урал» набрал восемь очков и на текущий момент занимает первое место в группе B. «Рубин» после аналогичного количества матчей заработал четыре очка и располагается на четвертой строчке.

В следующем туре екатеринбуржцы 2 ноября на выезде сыграют с «Ростовом», казанцы днем ранее в гостях встретятся с московским «Локомотивом».

Урал
2:0
Первый тайм: 1:0
Рубин
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