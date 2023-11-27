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Футбол. Кубок России. Все результаты
14:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак: Против «Динамо» в Кубке России на поле выйдут сильнейшие

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак ответил на вопросы в преддверии первого матча ¼ финала Пути РПЛ Кубка России с «Динамо», кроме того, он рассказал о состоянии травмированных игроков.

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Источник: РИА "Новости"

Первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России пройдет 29 ноября на домашней арене «Динамо» в Москве.

— Сергей Богданович, на этой неделе у «Зенита» два непростых выезда в Москву. Разделяете ли вы по важности и значимости игры против «Динамо» и «Локомотива»?

— Нет, не разделяем. Будем готовиться к каждому матчу в отдельности. Сейчас все мысли и все силы направлены на подготовку к матчу против «Динамо».

Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь РПЛ. Плей-офф, 29.11.2023, 18:15

Динамо-Зенит-

— На групповом этапе Кубка шанс часто получали футболисты с меньшим игровым временем. Ваш ответ означает, что в среду на «ВТБ Арене» нам нужно ждать оптимальный состав «Зенита» или все-таки предусмотрена ротация?

— Он будет оптимальным на день матча. У некоторых игроков есть проблемы, поэтому посмотрим, кто будет готов. На поле выйдут сильнейшие.

— Беспроигрышная серия «Динамо» во всех турнирах длится уже два месяца. Как вы оцениваете актуальное состояние команды?

— Вы сами заметили, что команда не проигрывает, набрала хороший ход. Команда находится в тройке в чемпионате, и нас ждет непростой матч на поле одного из лидеров нынешнего чемпионата.

— Насколько, на ваш взгляд, отличается «Динамо» в РПЛ и в Кубке? Именно по игре.

— Сложно сказать. Отличается ротацией состава, которая проходила на групповом этапе, когда матчи проходили через два дня на третий, были выездные матчи, и любой тренер делал акцент на подготовку к тому или иному матчу в зависимости от важности. Сейчас у нас есть возможность планомерно готовиться: три дня — достаточное время для восстановления, перелет небольшой, поэтому и у нас, и у «Динамо» составы будут мало отличаться от тех, что играют в чемпионате.

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— Сегодня на тренировке Иван Сергеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Васильев. Поделитесь информацией об их состоянии. Насколько они готовы сыграть в среду?

— К тому составу, который готовился к предыдущему матчу, присоединились Слава Караваев и Дима Васильев. Посмотрим и проанализируем, насколько они готовы. Они начинают занятие, а дальше мы уже посмотрим по их состоянию, готовы ли они будут сыграть.

— Были ли замены в матче с «Сочи» частью ротации, подготовки к матчу с «Динамо»?

— Нет, замены были связаны с их необходимостью. Эракович приехал после сборной, немного выпал из игрового ритма, потому что не играл, а тренировки, которые там были, оказались недостаточным для того, чтобы поддерживать хорошую форму — он не был готов физически. У Алипа мышечные проблемы, мы его заменили. Остальных игроков тоже меняли походу матча без какой-либо проекции на матч с «Динамо».

— Как себя чувствует Кассьерра? Есть ли шанс на то, что он восстановится в ближайшее время?

— Да. И Мантуан, и Кассьерра — мы ждем их к «Локомотиву». Надеюсь, они будут готовы, — приводит слова Сергея Семака пресс-служба «Зенита».

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