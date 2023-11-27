«Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом с тонущим ребенком

Первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России пройдет 29 ноября на домашней арене «Динамо» в Москве. Ответная игра состоится в марте в Санкт-Петербурге.

«Поддержим динамовцев всей страной», — говорится в подписи к мему на официальной странице футбольного клуба «Динамо» Москва в VK.

После 16 туров РПЛ бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Зенит», одержав победу над «Сочи» со счетом 3:0, вышел на первую строчку в чемпионате России, опережая «Динамо» на пять очков.