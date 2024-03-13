Личка: «Зенит» купил хороших игроков, но это не значит, что мы должны бояться

— Не знаю, будет ли самым важным. Понятно, есть один плюс, что если ты вылетаешь, то будешь еще играть. Самая важная игра всегда следующая что в чемпионате, что в Кубке. Сейчас это и будет. Нас ждет очень тяжелый матч с соперником, который еще приобрел хороших игроков зимой. Но это не значит, что мы должны ехать и бояться. К сожалению, у нас не будет Карраскаля, но вернутся Лаксальт и Бальбуэна, — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».