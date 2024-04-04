Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Ахмат
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:30
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
3.04
Манчестер Сити
Астон Вилла
41
Футбол. Зарубежный
3.04
Арсенал
Лутон Таун
20
Футбол. Зарубежный
3.04
Брентфорд
Брайтон
00
Футбол. Кубок России
3.04
Спартак
Зенит
12
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
3.04
Спартак
Зенит
12
3.04
Балтика
ЦСКА
01
3.04
Урал
Локомотив
10
2.04
Химки
Ростов
П 6:7
00
2.04
СКА-Хабаровск
Динамо
12
14.03
Спартак
Оренбург
31
14.03
Локомотив
Балтика
П 6:7
11
14.03
СКА-Хабаровск
Сочи
П 4:2
11
Футбол. Кубок России. Все результаты
10:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Гильермо Абаскаль: видимо, «Зенит» не был готов к матчу

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал итоги первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (1:2). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спартак
ЗенитКубок России: результаты и календарь
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

«Спартак» повел в счете на 12-й минуте благодаря голу Манфреда Угальде, но не сумел достичь положительного результата, пропустив два мяча после перерыва.

«К сожалению, вся та работа, которая была проделана в первом тайме: и прессинг, и отношение, и проникающие передачи. Мы атаковали. Во втором тайме замены не помогли, они не усилили команду. Результат сегодня такой.

По ходу матча “Зенит” поменял схему и игроков? Вероятно, они не были готовы к матчу. Мы были готовы, но нам не удалось реализовать преимущество и воспользоваться тем, что создали в первом тайме. Нужно смотреть на ответный матч. Поедем в Санкт‑Петербург за победой», — сказал Абаскаль.

Ответная встреча пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Спартак
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Гильермо Абаскаль: видимо, «Зенит» не был готов к матчу
Знаменитого футболиста СССР завербовал КГБ после окончания...
«Байер» разгромил «Фортуну» и вышел в финал Кубка Германии
«Интер Майами» без Месси проиграл в 1/4 финала Кубка чемпионов
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь