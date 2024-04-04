Гильермо Абаскаль: видимо, «Зенит» не был готов к матчу

«К сожалению, вся та работа, которая была проделана в первом тайме: и прессинг, и отношение, и проникающие передачи. Мы атаковали. Во втором тайме замены не помогли, они не усилили команду. Результат сегодня такой.



По ходу матча “Зенит” поменял схему и игроков? Вероятно, они не были готовы к матчу. Мы были готовы, но нам не удалось реализовать преимущество и воспользоваться тем, что создали в первом тайме. Нужно смотреть на ответный матч. Поедем в Санкт‑Петербург за победой», — сказал Абаскаль.