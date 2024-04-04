Юный фанат «Зенита» расплакался после гола «Спартака»: видео
Юный болельщик «Зенита» расплакался после гола в ворота сине-бело-голубых в первом тайме матча против «Спартака».
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Юный болельщик «Зенита» расплакался после гола в ворота сине-бело-голубых в первом тайме матча против «Спартака».
Вчера, 3 апреля, «Зенит» обыграл «Спартак» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1. В начале матча отличились футболисты «Спартака», коста-риканский нападающий красно-белых Манфред Угальде забил гол на 12-й минуте. Юный болельщик «Зенита» расстроился, не сдержал эмоций и заплакал перед телевизором.
— Богдан, что ты плачешь? — спросил у мальчика человек за кадром.
— «Зенит» проигрывает.
— Не расстраивайся, отыграемся.
Во втором тайме дубль оформил бразильский новичок сине-бело-голубых 18-летний Педро.
Позднее экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре нападающего.
«Одно из главных впечатлений — Педро и его великолепная игра. Думаю, тут без моих слов все понятно, все все видели. Хочется сказать о другом. “Зенит” часто критикуют за какие-то непомерные траты и ресурсы. Но послушайте — этого юношу привезли из Бразилии за девять миллионов евро. Ему 18 лет, и уже сейчас, с учетом его игры, он уже приносит пользу и повышает свою рыночную стоимость, и поверьте, спустя время уедет в другой клуб за хорошие деньги», — написал Радимов в своем телеграм-канале.
Ответная игра полуфинала Пути РПЛ Кубка России пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.