Юный фанат «Зенита» расплакался после гола «Спартака»: видео

«Одно из главных впечатлений — Педро и его великолепная игра. Думаю, тут без моих слов все понятно, все все видели. Хочется сказать о другом. “Зенит” часто критикуют за какие-то непомерные траты и ресурсы. Но послушайте — этого юношу привезли из Бразилии за девять миллионов евро. Ему 18 лет, и уже сейчас, с учетом его игры, он уже приносит пользу и повышает свою рыночную стоимость, и поверьте, спустя время уедет в другой клуб за хорошие деньги», — написал Радимов в своем телеграм-канале.