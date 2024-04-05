Карпин и Онопко получили дисквалификации на матч Кубка России

Карпин был удален в компенсированное время за выход на поле для конфронтации с официальными лицами. Вместе с ним за оскорбительное поведение был удален Онопко. Тренерский штаб «Ростова» был недоволен тем, что вместо пяти добавленных минут, команды отыграли восемь.

По итогам заседания КДК РФС было принято решение не применять дополнительные дисциплинарные меры к Карпину, так как с его стороны не звучало оскорбительных слов и выражений. В случае Онопко присутствовала ненормативная лексика и оскорбительные выражения в адрес главного арбитра встречи Алексея Сухого, в связи с чем КДК принял решение дисквалифицировать его на два матча Кубка России и оштрафовать на 200 тыс. рублей.