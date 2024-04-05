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Футбол. Кубок России. Все результаты
14:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин и Онопко получили дисквалификации на матч Кубка России

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и его помощника Виктора Онопко по итогам матча второго этапа четвертьфинала плей-офф Пути регионов Кубка России с «Химками» (0:0, пен. 7:6). Об этом сообщает ТАСС.

Ростов
ХимкиКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

Карпин был удален в компенсированное время за выход на поле для конфронтации с официальными лицами. Вместе с ним за оскорбительное поведение был удален Онопко. Тренерский штаб «Ростова» был недоволен тем, что вместо пяти добавленных минут, команды отыграли восемь.

По итогам заседания КДК РФС было принято решение не применять дополнительные дисциплинарные меры к Карпину, так как с его стороны не звучало оскорбительных слов и выражений. В случае Онопко присутствовала ненормативная лексика и оскорбительные выражения в адрес главного арбитра встречи Алексея Сухого, в связи с чем КДК принял решение дисквалифицировать его на два матча Кубка России и оштрафовать на 200 тыс. рублей.

На первом этапе полуфинала плей-офф Пути регионов Кубка России «Ростов» на выезде сыграет «Уралом». Встреча состоится 16—18 апреля. Руководить командой в этой встрече будут Михаил Осинов и Виталий Кафанов.

Химки
0:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
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