«Зенит» проведет фестиваль шашлыка перед матчем со «Спартаком»
Футбольный клуб «Зенит» объявил обширную развлекательную программу перед ответным матчем Кубка России со «Спартаком».
Футбольный клуб «Зенит» объявил обширную развлекательную программу перед ответным матчем Кубка России со «Спартаком».
Частью программы станет «Шашлык-фест». «На территории “Газпром-Арены” болельщики сине-бело-голубых попробуют блюда, приготовленные на открытом огне: гостей арены ждет множество точек питания и самое вкусное жареное мясо Петербурга», — говорится в описании развлекательной программы на сайте «Зенита».
Завтра, 17 апреля, «Зенит» проведет ответный матч полуфинала плей-офф Пути РПЛ Кубка России против «Спартака». Первая встреча, состоявшаяся в Москве 3 апреля, завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1. К матчу Кубка России команду будет готовить Владимир Слишкович.
Ранее «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля 14 апреля, на следующий день после дня рождения испанца и поражения от занимающего последнее место в турнирной таблице «Сочи» в 24-м туре РПЛ. Красно-белые проиграли матч со счетом 0:1.
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале прошлого года испанец продлил контракт с «красно‑белыми» до лета 2025 года. В прошлом сезоне 35-летний специалист привел команду к бронзовым медалям чемпионата России.