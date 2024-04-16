«Зенит» проведет фестиваль шашлыка перед матчем со «Спартаком»

Частью программы станет «Шашлык-фест». «На территории “Газпром-Арены” болельщики сине-бело-голубых попробуют блюда, приготовленные на открытом огне: гостей арены ждет множество точек питания и самое вкусное жареное мясо Петербурга», — говорится в описании развлекательной программы на сайте «Зенита».

Завтра, 17 апреля, «Зенит» проведет ответный матч полуфинала плей-офф Пути РПЛ Кубка России против «Спартака». Первая встреча, состоявшаяся в Москве 3 апреля, завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1. К матчу Кубка России команду будет готовить Владимир Слишкович.

Ранее «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля 14 апреля, на следующий день после дня рождения испанца и поражения от занимающего последнее место в турнирной таблице «Сочи» в 24-м туре РПЛ. Красно-белые проиграли матч со счетом 0:1.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале прошлого года испанец продлил контракт с «красно‑белыми» до лета 2025 года. В прошлом сезоне 35-летний специалист привел команду к бронзовым медалям чемпионата России.