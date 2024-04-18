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00:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Как «Зенит» не смог забить такому «Спартаку»? Рашен Football о главном кубковом матче дня

Антон Ванюшов, ведущий популярного канала Рашен Football, поделился своими впечатлениями от второго матча «Спартака» и «Зенита» в полуфинале «пути РПЛ» Кубка России по футболу.

Зенит
СпартакКубок России: результаты и календарь
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Все обзоры от Антона Ванюшова и Рашен Football можно посмотреть в сообществе Спорт Mail.ru «ВКонтакте».

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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