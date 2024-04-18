Как «Зенит» не смог забить такому «Спартаку»? Рашен Football о главном кубковом матче дня

Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф17.04.2024, 19:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 56470 зрителей
|Сергей Семак
|Владимир Слишкович
|16
|Денис Адамов
|98
|Александр Максименко
|3
|Дуглас Сантос
|4
|Алексис Дуарте
|25
|Страхиня Эракович
|23
|Никита Чернов
|27
|Нино
|25
|Данил Пруцев
|55
|Родригао
|82
|Даниил Хлусевич
|5
|Вильмар Барриос
|7
|Александр Соболев
90+1′
|8
|Маркус Вендел
|20
|Томаш Тавареш
64′
|77
|Ильзат Ахметов
60′
|14
|Георгий Джикия
|11
|Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
|68
|Руслан Литвинов
79′
|9
|Виктор Гимарайнс Артур
71′
|35
|Кристофер Мартинс
|15
|Вячеслав Караваев
|17
|Антон Зиньковский
64′
|33
|Иван Сергеев
71′
|9
|Манфред Угальде
78′
|30
|Матео Кассьерра
|22
|Михаил Игнатов
64′
|31
|Густаво Мантуан
60′
|77
|Тео Бонгонда
|17
|Андрей Мостовой
|97
|Даниил Денисов
89′
|19
|Хесус Мануэль Медина
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|4
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|5
|5
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)