Слишкович прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России

«Не могу сказать многого. Это игра, это футбол, где одна команда создаёт моменты, но не забивает, а другая выждала ошибку на стандарте, когда мы потеряли концентрацию. Пропустили ранний гол, было время вернуться. У нас были стопроцентные моменты, но реализация не была на том уровне. “Балтика” заслужила победу, она старалась. Выиграла у нас сегодня. Это футбол, такое бывает. Я поздравляю “Балтику” с проходом дальше», — сказал Слишкович на послематчевой пресс-конференции.