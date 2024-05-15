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10:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Слишкович прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России

Красно-белые потерпели первое поражение под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

Балтика
СпартакКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

14 мая «Балтика» в домашнем матче обыграла «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России. Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович дал комментарий после поражения своей команды.

«Не могу сказать многого. Это игра, это футбол, где одна команда создаёт моменты, но не забивает, а другая выждала ошибку на стандарте, когда мы потеряли концентрацию. Пропустили ранний гол, было время вернуться. У нас были стопроцентные моменты, но реализация не была на том уровне. “Балтика” заслужила победу, она старалась. Выиграла у нас сегодня. Это футбол, такое бывает. Я поздравляю “Балтику” с проходом дальше», — сказал Слишкович на послематчевой пресс-конференции.

В суперфинале Кубка России «Балтика» встретится с победителем пары «Зенит» — ЦСКА. Первый матч этих соперников завершился вничью — 1:1. Ответный поединок состоится 15 мая в Санкт-Петербурге.

Боснийский специалист Владимир Слишкович возглавил «Спартак» после того, как 14 апреля испанский тренер Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку. Ранее во всех турнирах при Слишковиче команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью.

Во время загрузки произошла ошибка.
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