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Футбол. Кубок России. Все результаты
16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» извинился перед болельщиками за вылет из Кубка России

Московский «Спартак» в клубном телеграм-канале выступил с заявлением после вылета из Кубка России.

Спартак
БалтикаКубок России: результаты и календарь
Источник: Соцсети

Накануне красно-белые в финале Пути регионов проиграли «Балтике» (0:1), пропустив единственный гол на четвертой минуте матча. Калининградцы обыграли «Спартак» впервые с 1996 года и впервые в своей истории вышли в финал Кубка России.

«Тяжелое поражение, горечь от которого непросто описать словами. Бились до последней минуты, но так и не смогли забить сопернику. Этот результат — мотивация для нас еще сильнее выкладываться и работать, чтобы в конце следующего сезона мы могли порадовать всех наших болельщиков, а не переживать неудачу вместе с ними. В этом сезоне у нас осталось еще два матча. Постараемся завершить его на мажорной ноте, чтобы отблагодарить вас за поддержку в течение всего года», — сказано в сообщении.

В 2022 году «Спартак» впервые за 19 лет стал обладателем Кубка России, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1). В прошлом розыгрыше красно-белые вылетели в ½ финала Пути регионов, уступив тольяттинскому «Акрону» (1:2).

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Динамо» на семь очков. В этом сезоне команде Владимира Слишковича осталось провести два матча — дома с «Рубином» (19 мая) и на выезде с «Оренбургом» (25 мая).

Балтика
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
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