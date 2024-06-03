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11:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава «Зенита» назвала сезон с тремя трофеями «провальным»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина оценила прошедший сезон-2023/24.

Кубок России: результаты и календарь
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Елена Илюхина прокомментировала итоги сезона-2023/24 для команды Сергея Семака.

«Как оценить итоги сезона? Провальный сезон! Провальный сезон! (улыбается)», — сказала Илюхина.

2 июня «Зенит» в суперфинале Кубка России обыграл «Балтику» со счетом 2:1 и в шестой раз в истории стал обладателем трофея. Также в завершившемся сезоне петербургский клуб выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевав все три возможных трофея на внутренней арене впервые в своей истории.

Сарказм представительницы руководства клуба связан с тем, что беспрецедентный успех достигнут на фоне того, что игра и результаты команды в этом году вызывали больше критики со стороны болельщиков, прессы и специалистов, чем в предыдущие сезоны.

25 мая Сергей Семак, возглавляющий «Зенит» с 2018 года, сразу после победного матча с «Ростовом» продлил контракт с клубом на 5 лет — до конца сезона-2029/30. Благодаря своей победе и результату матча «Краснодар» — «Динамо» (1:0) «Зенит» обошел конкурентов и выиграл национальный титул в шестой раз подряд.

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