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Футбол. Кубок России. Все результаты
13:16 (мск), источник: Sportmail.ru

2Drots и «БроукБойз» сыграют в Кубке России

Клубы Медиалиги 2Drots и «БроукБойз» сыграют в предстоящем розыгрыше Кубка России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Кубок России: результаты и календарь
Источник: Winline Media Football League | Медиалига

На минувшей неделе эти команды вышли в финал МФЛ-5 и автоматически получили места в Кубке России. По сумме двух матчей 2Drots обыграл «Титан» (1:2, 1:0, 4:2 Б), а «БроукБойз» оказались сильнее Fight Nights (0:1, 2:0). Финал пятого сезона Медиалиги будет сыгран 20 июля.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что место в Кубке России получит еще одна любительская команда. При этом не исключено, что это место уйдет еще одному представителю Медиалиги.

Медиафутбольные клубы выступают в Кубке России с сезона-2022/23. Наибольших успехов в турнире добились 2Drots, который в прошлом сезоне добрались до 1/32 финала Пути регионов. Двукратные чемпионы Медиалиги поочередно обыграли «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0), после чего уступили подмосковным «Химкам» (0:2).

В прошлом сезоне помимо 2Drots в Кубке России также участвовали медиафутбольные клубы «Амкал» и «Родина Медиа».

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