«Амкал» получил приглашение сыграть в Кубке России-2024/25

Источник: Соцсети

Как сообщает пресс-служба турнира, медиафутбольный клуб «Амкал» примет участие в розыгрыше Кубка России предстоящего сезона.

Ранее стало известно, что в новом сезоне Кубка России также сыграют медиафутбольные клубы Broke Boys и 2Drots.

В сезоне‑2024/25 Кубок России сохранит свой формат, турнир также будет разделен на Путь РПЛ и Путь регионов. В прошлом сезоне в Путь регионов были заявлены медиафутбольные клубы 2Drots, «Амкал», «Родина Медиа». Наибольшего успеха добились 2Drots, которая дошла до четвертого раунда пути регионов.