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Футбол. Кубок России. Все результаты
12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Амкал» получил приглашение сыграть в Кубке России-2024/25

Один из самых известных медийных клубов «Амкал» станет участником нового сезона Кубка.

АмкалКубок России: результаты и календарь
Источник: Соцсети

Как сообщает пресс-служба турнира, медиафутбольный клуб «Амкал» примет участие в розыгрыше Кубка России предстоящего сезона.

Ранее стало известно, что в новом сезоне Кубка России также сыграют медиафутбольные клубы Broke Boys и 2Drots.

В сезоне‑2024/25 Кубок России сохранит свой формат, турнир также будет разделен на Путь РПЛ и Путь регионов. В прошлом сезоне в Путь регионов были заявлены медиафутбольные клубы 2Drots, «Амкал», «Родина Медиа». Наибольшего успеха добились 2Drots, которая дошла до четвертого раунда пути регионов.

С сезона‑2022/23 Кубок России состоит из группового этапа и плей‑офф, который проводится по системе double elimination. В финале турнира встречаются победители верхней и нижней сеток. В минувшем сезоне победителем турнира стал петербургский «Зенит».

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