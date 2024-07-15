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Футбол. Кубок России. Все результаты
16:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Клубы Медиалиги узнали соперников по Кубку России

Пресс-служба Кубка России опубликовала расписание всех матчей первого раунда Пути регионов.

Кубок России: результаты и календарь
Источник: https://vk.com/russiancup

Клуб Медиалиги «БроукБойз» проведет дебютный матч в Кубке России против подмосковного «Кванта», выступающего в низшем дивизионе Второй лиги. 2Drots встретится с «Строгино» из Москвы, а «Амкал» сыграет в первом раунде с подмосковной «Коломной».

Матчи первого раунда Пути Регионов Кубка России пройдут с 30 июля по 1 августа.

В сезоне‑2024/25 Кубок России сохранит свой формат, турнир также будет разделен на Путь РПЛ и Путь регионов. В прошлом сезоне в Путь регионов были заявлены медиафутбольные клубы 2Drots, «Амкал» и «Родина Медиа». Наибольшего успеха добились 2Drots, которая дошла до четвертого раунда Пути регионов.

С сезона‑2022/23 Кубок России состоит из группового этапа и плей‑офф, который проводится по системе double elimination. В финале турнира встречаются победители верхней и нижней сеток. В минувшем сезоне победителем турнира стал петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака обыграла в финале калиниградскую «Балтику» со счетом 2:1.


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