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13:15 (мск), источник: Спорт Mail

Мостовой — о Кубке России: Стоят в центральном круге и смеются

Экс-игрок «Сельты», «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал формат Кубка России.

Кубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас начнется групповой этап Кубка России, о котором мы говорим постоянно. Мы увидим то, что многим нравится, а многим — нет. В матчах выйдут половинчатые составы, потому что в этом формате Кубка ты можешь проиграть три раза, один раз выиграть и сыграть вничью, выйдя в плей-офф с третьего места. В прошлом году мы видели много матчей, когда где-то выходили вторые или третьи составы. Это хорошо, но ты можешь несколько раз проиграть и всё равно выйти дальше с третьего места.

Поэтому особо не понимаю, зачем прогнозировать результат в матче “Спартак” — “Динамо”. С одной стороны — это хорошая вывеска, но с другой, мы много раз видели, когда ребята проигрывают, но стоят в центральном круге, улыбаются и смеются. Это вообще как? Вы же проигрываете! Это благодаря этому формату Кубка России. Поэтому без разницы, кто выиграет, ведь впереди будет еще пять матчей», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

31 июля в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ московский «Спартак» примет «Динамо». Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.

С сезона‑2022/23 Кубок России состоит из группового этапа и плей‑офф, который проводится по системе double elimination. В финале турнира встречаются победители верхней и нижней сеток. В минувшем сезоне победителем турнира стал петербургский «Зенит».

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