«Факел» — «Акрон»: Стали известны стартовые составы команд

В первом туре группового этапа Кубка России сезона-2024/2025 «Акрон» с разгромным счетом проиграл казанскому «Рубину» (0:4), а «Факел» уступил «Зениту» (0:3). В рамках Российской Премьер-лиги «Акрон» и «Факел» встречались друг с другом во втором туре. Победу в той встрече одержал «Акрон» (2:0).