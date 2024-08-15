Бисмарк
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Факел» — «Акрон»: Стали известны стартовые составы команд

В Воронеже состоится матч второго тура группового этапа Кубка России.

«Факел» и «Акрон» назвали стартовые составы на матч второго тура группового этапа Кубка России.

«Факел»: Гудиев, Браими, Юрганов, Брызгалов, Черов, Марков, Мастерной, Селе, Багателия, Ивлев, Гиоргобиани.

«Акрон»: Васютин, Баранок, Бокоев, Бардыбахин, Пестряков, Москвичев, Эсанов, Кузьмин, Дмитриев, Беншимол, Хубулов.

Матч начнется в 18 часов по московскому времени. Игра будет проведена без зрителей в связи с решением администрации Воронежской области.

В первом туре группового этапа Кубка России сезона-2024/2025 «Акрон» с разгромным счетом проиграл казанскому «Рубину» (0:4), а «Факел» уступил «Зениту» (0:3). В рамках Российской Премьер-лиги «Акрон» и «Факел» встречались друг с другом во втором туре. Победу в той встрече одержал «Акрон» (2:0).

Действующим обладателем Кубка России по футболу является петербургский «Зенит».