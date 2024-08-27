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«Ахмат» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

Грозненский «Ахмат» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Игра пройдет сегодня, 27 августа, в Грозном на «Ахмат-Арене».

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Шатара, Гандри, Ибишев, Уциев, Камилов, Швец, Луна, Кардосо, Садулаев.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Лукин, Агапов, Кисляк, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта.

ЦСКА набрал два очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице группы С. У «Ахмата» в активе три очка, клуб занимает вторую строчку. Лидером группы С является «Краснодар». В матче 1-го тура футболисты ЦСКА проиграли «Краснодару», а во 2-м туре по пенальти переиграли «Пари НН». «Ахмат» в 1-м туре обыграл «Пари НН», а во 2-ом уступил «Краснодару».