«Ахмат» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

ЦСКА набрал два очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице группы С. У «Ахмата» в активе три очка, клуб занимает вторую строчку. Лидером группы С является «Краснодар». В матче 1-го тура футболисты ЦСКА проиграли «Краснодару», а во 2-м туре по пенальти переиграли «Пари НН». «Ахмат» в 1-м туре обыграл «Пари НН», а во 2-ом уступил «Краснодару».