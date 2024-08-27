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«Спартак» — «Динамо» Мх: стали известны составы команд

Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: РИА "Новости"

27 августа состоится матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Зобнин, Чернов, Абена, Пруцев, Зорин, Игнатов, Зиньковский, Маркиньос, Жозе.

«Динамо» Махачкала: Волк, Пальцев, Алибеков, Шумахов, Сундуков, Сандрачук, Мрезиг, Глушков, Гаджиев, Джавад, Агаларов.

В первых матчах Кубка России «Спартак» одержал две победы с одинаковым счетом 3:0. Сначала красно‑белые разгромили московское «Динамо», а потом — «Крылья Советов».

Махачкалинское «Динамо» на старте группового этапа одолело «Крылья Советов» (1:0), а затем уступило московскому «Динамо» (1:2).