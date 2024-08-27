«Спартак» — «Динамо» Мх: стали известны составы команд

27 августа состоится матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем.