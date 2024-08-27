«Спартак» — «Динамо» Мх: стали известны составы команд

27 августа состоится матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем.
«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Зобнин, Чернов, Абена, Пруцев, Зорин, Игнатов, Зиньковский, Маркиньос, Жозе.
«Динамо» Махачкала: Волк, Пальцев, Алибеков, Шумахов, Сундуков, Сандрачук, Мрезиг, Глушков, Гаджиев, Джавад, Агаларов.
В первых матчах Кубка России «Спартак» одержал две победы с одинаковым счетом 3:0. Сначала красно‑белые разгромили московское «Динамо», а потом — «Крылья Советов».
Махачкалинское «Динамо» на старте группового этапа одолело «Крылья Советов» (1:0), а затем уступило московскому «Динамо» (1:2).