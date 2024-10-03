Тренер «Акрона» объяснил отсутствие Дзюбы в игре с «Зенитом»

«До этого Артем сыграл две игры по 90 минут, вышел еще на замену. Плюс у нас была тяжелая игра. Футболиста в 36 лет нужно оберегать, поэтому в этой ситуации решили так поступить, дали возможность готовиться к следующему матчу. Есть серьезное соревнование, Кубок России, который по формату позволяет делать такие ротации.



Вся Россия, конечно, была удивлена, что мы решили сделать такую ротацию против “Зенита”, отчасти нелогичное решение объясняем тяжелой дорогой из Ростова-на-Дону, если брать футболистов, которые сыграли много против “Ростова”, мощной команды, мы потеряли много сил, нам нужно было сохранить здоровье игроков. Все-таки дорога отнимает очень много сил, поэтому так сделали», — приводит слова Тедеева ТАСС.