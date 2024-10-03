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Тренер «Акрона» объяснил отсутствие Дзюбы в игре с «Зенитом»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, почему нападающий Артем Дзюба не принял участие в матче Кубка России с «Зенитом» (1:5).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

Вчера, 2 октября, «Акрон» на выезде разгромно проиграл «Зениту» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:5. 36-летний Дзюба не вошел в заявку на эту встречу.

«До этого Артем сыграл две игры по 90 минут, вышел еще на замену. Плюс у нас была тяжелая игра. Футболиста в 36 лет нужно оберегать, поэтому в этой ситуации решили так поступить, дали возможность готовиться к следующему матчу. Есть серьезное соревнование, Кубок России, который по формату позволяет делать такие ротации.

Вся Россия, конечно, была удивлена, что мы решили сделать такую ротацию против “Зенита”, отчасти нелогичное решение объясняем тяжелой дорогой из Ростова-на-Дону, если брать футболистов, которые сыграли много против “Ростова”, мощной команды, мы потеряли много сил, нам нужно было сохранить здоровье игроков. Все-таки дорога отнимает очень много сил, поэтому так сделали», — приводит слова Тедеева ТАСС.

Напомним, Дзюба принял участие в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» и забил дебютный гол за «Акрон». Всего на счету нападающего четыре игры за клуб во всех турнирах, в которых он забил один гол и сделал три результативные передачи.

Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента 12 сентября. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Зенит
5:1
Первый тайм: 3:0
Акрон
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
2.10.2024, 21:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Александр Ерохин
(Педро)
6′
Виктор Гимарайнс Артур
(Маркус Вендел)
13′
Виктор Гимарайнс Артур
(Андрей Мостовой)
43′
Александр Соболев
(Густаво Мантуан)
61′
Андрей Мостовой
87′
Акрон
Владимир Москвичев
90+2′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
2
Дмитрий Чистяков
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
9
Виктор Гимарайнс Артур
4
Юрий Горшков
46′
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
64′
67
Максим Глушенков
8
Маркус Вендел
46′
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
5′
64′
79
Дмитрий Васильев
24
Педро
39′
46′
31
Густаво Мантуан
Акрон
1
Сергей Волков
19
Марат Бокоев
22
Никита Баранок
23
Боян Димоски
65
Владимир Москвичев
25
Шерзод Эсанов
79′
99
Иван Тимошенко
10
Максим Палиенко
64′
20
Артур Галоян
17
Солтмурад Бакаев
64′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
71
Дмитрий Пестряков
46′
80
Вячеслав Бардыбахин
46′
81′
13
Мавис Чибота
46′
91
Максим Болдырев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Зенит
Кубок России: результаты и календарь