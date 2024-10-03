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Главный тренер «Химок» оценил дебют Георгия Джикии

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал дебют защитника Георгия Джикии в составе подмосковного клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

2 октября экс-капитан «Спартака» Джикия провел 90 минут в победном матче против «Ростова» (2:2, 8:7 по пен.) в Кубке России.

«Наверное, поначалу ему было сложно. Так бывает, когда футболист давно не играл. Но по ходу матча Георгий выглядел все лучше и вообще показал себя хорошо. Так и задумывалось, чтобы Джикия провел всю встречу, потому что менять центрального защитника по ходу игры — не слишком правильный шаг. Он очень важен для команды, у этого футболиста есть качества лидера. Остальное покажет время», — приводит слова Артиги пресс-служба подмосковного клуба.

30-летний Георгий Джикия находился без команды с июня, когда у него закончился контракт со «Спартаком». Георгий Джикия перешел в московский клуб зимой 2017 года из «Амкара» за 2,35 миллиона евро. За семь с половиной лет он провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, а также завоевал серебряные и дважды — бронзовые медали турнира. В составе «Спартака» Джикия выиграл Кубок и Суперкубок России.

На счету Георгия Джикии 44 матча и два забитых мяча за сборную Россию.

Химки
2:2
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа B
2.10.2024, 16:15 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Валерий Карпин
Голы
Химки
Александр Руденко
(Кирилл Панченко)
81′
Стефан Мелентиевич
88′
Ростов
Андрей Лангович
(Хорен Байрамян)
44′
Мохаммад Мохебби
(Илья Вахания)
75′
Составы команд
Химки
96
Игорь Обухов
5
Данил Степанов
14
Георгий Джикия
10
Самину Квари Абдуллахи
22
Роберт Мехия
8
Кирилл Панченко
15
Диего Луна
46′
72
Дани Фернандес
26
Неманья Анджелкович
46′
6
Стефан Мелентиевич
90+2′
77
Алекс Корредера
77′
9
Александр Руденко
90+4′
97
Бутта Магомедов
67′
11
Резиуан Мирзов
7
Илья Садыгов
57′
91
Антон Заболотный
Ростов
1
Рустам Ятимов
28
Евгений Чернов
10
Кирилл Щетинин
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
87
Андрей Лангович
4
Виктор Мелехин
60′
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
46′
3
Умар Сако
56′
19
Хорен Байрамян
80′
27
Николай Комличенко
73
Имран Азнауров
60′
9
Мохаммад Мохебби
69′
91
Антон Шамонин
60′
62
Иван Комаров
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Химки
Ростов
Кубок России: результаты и календарь