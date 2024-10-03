Главный тренер «Химок» оценил дебют Георгия Джикии

2 октября экс-капитан «Спартака» Джикия провел 90 минут в победном матче против «Ростова» (2:2, 8:7 по пен.) в Кубке России.
«Наверное, поначалу ему было сложно. Так бывает, когда футболист давно не играл. Но по ходу матча Георгий выглядел все лучше и вообще показал себя хорошо. Так и задумывалось, чтобы Джикия провел всю встречу, потому что менять центрального защитника по ходу игры — не слишком правильный шаг. Он очень важен для команды, у этого футболиста есть качества лидера. Остальное покажет время», — приводит слова Артиги пресс-служба подмосковного клуба.
30-летний Георгий Джикия находился без команды с июня, когда у него закончился контракт со «Спартаком». Георгий Джикия перешел в московский клуб зимой 2017 года из «Амкара» за 2,35 миллиона евро. За семь с половиной лет он провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, а также завоевал серебряные и дважды — бронзовые медали турнира. В составе «Спартака» Джикия выиграл Кубок и Суперкубок России.
На счету Георгия Джикии 44 матча и два забитых мяча за сборную Россию.