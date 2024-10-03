Главный тренер «Химок» оценил дебют Георгия Джикии

«Наверное, поначалу ему было сложно. Так бывает, когда футболист давно не играл. Но по ходу матча Георгий выглядел все лучше и вообще показал себя хорошо. Так и задумывалось, чтобы Джикия провел всю встречу, потому что менять центрального защитника по ходу игры — не слишком правильный шаг. Он очень важен для команды, у этого футболиста есть качества лидера. Остальное покажет время», — приводит слова Артиги пресс-служба подмосковного клуба.