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«Мы не квадроберы, мы — кони». Круговой — о победе над «Ахматом»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой в своем телеграм-канале отреагировал на победу над «Ахматом» (1:0) в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Благодаря этой победе ЦСКА вышел в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе. После матча Круговой записал видео, на котором отпраздновал победу с маскотом клуба — конем. Футболист провел весь матч на скамейке запасных.

«Классный матч, всем спасибо за поддержку. Мы не квадроберы, мы — кони», — сказал Круговой.

Круговой перешел в ЦСКА минувшим летом из «Зенита» на правах свободного агента. 26-летний защитник провел за армейцев 16 матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В субботу, 26 октября, армейцы дома сыграют с воронежским «Факелом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа C
22.10.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Сергей Ташуев
Голы
ЦСКА
Секу Койта
(Миралем Пьянич)
34′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
77
Илья Агапов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
27
Роберту Барбоза Мойзес
9
Сауль Гуарирапа
10
Иван Обляков
62′
5
Саша Зделар
88′
15
Миралем Пьянич
77′
31
Матвей Кисляк
25
Кристиян Бистрович
43′
62′
21
Аббосбек Файзуллаев
20
Секу Койта
49′
77′
11
Тамерлан Мусаев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
36
Лукас Ловат
40
Ризван Уциев
4
Турпал-Али Ибишев
23
Антон Швец
24′
98
Светослав Ковачев
75
Надер Гандри
46′
2
Александр Жиров
14
Амин Талаль
46′
47
Даниил Уткин
15
Рейерс де Оливейра Камилу
65′
18
Владислав Камилов
19
Мауро Луна Диале
74′
10
Лечи Садулаев
20
Максим Самородов
81′
55
Дарко Тодорович
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Александр Каруненко
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Ахмат
Премьер-лига: таблица и календарь
Премьер-лига: таблица и календарь