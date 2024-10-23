«Мы не квадроберы, мы — кони». Круговой — о победе над «Ахматом»

Благодаря этой победе ЦСКА вышел в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе. После матча Круговой записал видео, на котором отпраздновал победу с маскотом клуба — конем. Футболист провел весь матч на скамейке запасных.
«Классный матч, всем спасибо за поддержку. Мы не квадроберы, мы — кони», — сказал Круговой.
Круговой перешел в ЦСКА минувшим летом из «Зенита» на правах свободного агента. 26-летний защитник провел за армейцев 16 матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В субботу, 26 октября, армейцы дома сыграют с воронежским «Факелом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.