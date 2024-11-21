Защитник «Спартака» дисквалифицирован на 2 матча за грубую игру

5 ноября «Спартак» дома уступил «Ростову» со счетом 0:1. Рябчук был удален на 86-й минуте игры.
«Мы рассмотрели удаление Рябчука в матче с “Ростовом”, он сам лично присутствовал на заседании. Посмотрели видео, послушали его, он полностью согласен с тем, что нарушал правила. Он не успел выполнить технический прием и попал в ногу сопернику. Мы учли, что у него не было санкций, учли все положительные качества: извинился перед соперником, не было травмы», — приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца.
«Рябчук дисквалифицирован на два матча, один из них — условный. Испытательный срок — год», — добавил Григорьянц.
Ответный матч между «Ростовом» и «Спартаком» пройдет 27 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени.
Олег Рябчук — игрок сборной Молдовы, но с детства проживал в Португалии и является продуктом футбольной системы этой страны. Рябчук перешел в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса» в августе 2023 года. Левый защитник провел за клуб 38 матчей, в которых сделал три результативные передачи.