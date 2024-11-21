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Защитник «Спартака» дисквалифицирован на 2 матча за грубую игру

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Олега Рябчука.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

5 ноября «Спартак» дома уступил «Ростову» со счетом 0:1. Рябчук был удален на 86-й минуте игры.

«Мы рассмотрели удаление Рябчука в матче с “Ростовом”, он сам лично присутствовал на заседании. Посмотрели видео, послушали его, он полностью согласен с тем, что нарушал правила. Он не успел выполнить технический прием и попал в ногу сопернику. Мы учли, что у него не было санкций, учли все положительные качества: извинился перед соперником, не было травмы», — приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца.

«Рябчук дисквалифицирован на два матча, один из них — условный. Испытательный срок — год», — добавил Григорьянц.

Ответный матч между «Ростовом» и «Спартаком» пройдет 27 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени.

Олег Рябчук — игрок сборной Молдовы, но с детства проживал в Португалии и является продуктом футбольной системы этой страны. Рябчук перешел в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса» в августе 2023 года. Левый защитник провел за клуб 38 матчей, в которых сделал три результативные передачи.

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