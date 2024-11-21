Защитник «Спартака» дисквалифицирован на 2 матча за грубую игру

«Мы рассмотрели удаление Рябчука в матче с “Ростовом”, он сам лично присутствовал на заседании. Посмотрели видео, послушали его, он полностью согласен с тем, что нарушал правила. Он не успел выполнить технический прием и попал в ногу сопернику. Мы учли, что у него не было санкций, учли все положительные качества: извинился перед соперником, не было травмы», — приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца.