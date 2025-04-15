Матч «Спартак» — «Урал» 15 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 20:30 мск на стадионе «Лукойл Арена». Главный арбитр встречи — Евгений Кукуляк (Калуга). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Спартак» успешно преодолел групповой раунд Пути РПЛ Кубка России, выиграв свою группу (5 побед, 1 поражение), где также выступали московские и махчкалинские динамовцы, а также «Крылья Советов». В двухраундовом четвертьфинале Пути РПЛ с «Ростовом» спартаковцы уступили в обоих матчах (0:1 дома и 1:2 в гостях) и отправились в ¼ финала Пути регионов, где в гостях справились с «Акроном» (3:2).
«Урал», покинувший РПЛ по итогам прошлого сезона, начал выступление в Кубке с 4-го раунда Пути регионов. Екатеринбуржцы последовательно обыграли «СКА-Хабаровск» дома (1:0), «Сокол» в гостях (3:1), «Балтику» в гостях (1:0), «Химки» дома (1:1, 4:3 в серии пенальти) и «Рубин» дома (1:0). Результаты прошедших матчей и расписание Кубка России по футболу вы можете найти здесь. В чемпионате РПЛ «Спартак» занимает 3-е место, а «Урал» — 3-й в Первой лиге.
«Спартак» — фаворит матча. На победу красно-белых в основное время принимаются ставки с коэффициентом 1,42, а на выход в финал Пути регионов — 1,23. Возможный выигрыш «Урала» по итогам основного времени оценен в 7,60, а проход в следующий раунд — 4,20. Эксперты ждут достаточно результативной игры. Тотал больше 2.5 установлен на отметке 1,77, меньше 2.5 — 2.03. В том, что забьет «Спартак», сомнений почти нет (1,09), на гол «Урала» можно поставить за 1,81. «Обе забьют — да» — 2,04, «обе забьют — нет» — 1,76.