Матч «Спартак» — «Урал» 15 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Спартак» — фаворит матча. На победу красно-белых в основное время принимаются ставки с коэффициентом 1,42, а на выход в финал Пути регионов — 1,23. Возможный выигрыш «Урала» по итогам основного времени оценен в 7,60, а проход в следующий раунд — 4,20. Эксперты ждут достаточно результативной игры. Тотал больше 2.5 установлен на отметке 1,77, меньше 2.5 — 2.03. В том, что забьет «Спартак», сомнений почти нет (1,09), на гол «Урала» можно поставить за 1,81. «Обе забьют — да» — 2,04, «обе забьют — нет» — 1,76.