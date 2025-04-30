Матч «Зенит» — ЦСКА 30 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 20:30 мск на стадионе «Газпром Арена». Главный арбитр встречи — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Год назад «Зенит» и ЦСКА встречались в Кубке России на этой же стадии. Оба матча завершились вничью (1:1 и 0:0), а в серии пенальти точнее оказались игроки «Зенита» (5:4). Впоследствии петербургский клуб забрал трофей, победив в Суперфинале калининградскую «Балтику».
В нынешнем розыгрыше соревнования «Зенит» и ЦСКА выиграли свои группы в Пути РПЛ. «Зенит» выиграл пять матчей из шести, и один раз уступил в серии пенальти «Акрону», а ЦСКА победил в основное время в четырех матчах, по пенальти обыграл «Пари НН» дома и уступил в гостях «Краснодару» (0:1). В плей-офф «Зенит» выиграл все матчи сначала с «Ахматом» (3:0, 2:1), а затем с «Ростовом» (1:0, 2:0). ЦСКА преодолел барьеры в виде «Рубина» (0:0, 3:0) и столичного «Динамо» (2:1, 0:0).
Результаты прошедших матчей и расписание Кубка России по футболу вы можете найти здесь.
В рамках чемпионата России «Зенит» и ЦСКА провели в этом сезоне обе очные встречи. В Москве со счетом 1:0 победил «Зенит», а в Санкт-Петербурге была зафиксирована ничья 0:0. «Зенит» за 4 тура до финиша занимает второе место в таблице РПЛ (54 очка), а ЦСКА — третье (51 очко).
Фаворитом встречи по мнению букмекеров является «Зенит». Ставки на домашнюю победу петербуржцев принимаются с коэффициентом 1,76. На выигрыш ЦСКА — 6,80. На ничью в первом матче — 3,30. Также действующие обладатели Кубка являются наиболее вероятным финалистом из этой пары. На это событие можно поставить с коэффициентом 1,45. На то, что в Суперфинал по сумме двух матчей пробьется ЦСКА — за 2,77.