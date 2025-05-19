Аршавин: Соболев должен был ожидать хейта после матча с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не реализовал пенальти в послематчевой серии игры с ЦСКА (0:2, 3:4 пен) в ответной встречи финала Пути РПЛ Кубка России.
— Ваши мысли, когда увидели пенальти Соболева с ЦСКА?
— Блин, ну ему нельзя так бить. Он может промазать, но так нельзя.
— Не переживали за него, что получит хейт от болельщиков?
— Он должен был этого ожидать, — приводит слова Аршавина «Чемпионат».
Александр Соболев перешел в «Зенит» в августе этого года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Соболев стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
В этом сезоне 28-летний нападающий провел за «Зенит» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи.
Марко Николич
Сергей Семак
Матвей Кисляк
37′
Тамерлан Мусаев
90+2′
Иван Обляков
45+2′
49
Владислав Тороп
4
Виллиан Роша
45+5′
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
31
Матвей Кисляк
73′
10
Иван Обляков
82′
8
Артем Шуманский
15
Миралем Пьянич
62′
21
Аббосбек Файзуллаев
25
Кристиян Бистрович
73′
3
Данил Круговой
9
Сауль Гуарирапа
73′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
62′
7
Алеррандро
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
67
Максим Глушенков
89′
4
Юрий Горшков
77
Ильзат Ахметов
46′
11
Луис Энрике
24
Педро
89′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
89′
31
Густаво Мантуан
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти