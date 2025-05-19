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Аршавин: Соболев должен был ожидать хейта после матча с ЦСКА

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин высказался о нереализованном пенальти нападающего клуба Александра Соболева.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не реализовал пенальти в послематчевой серии игры с ЦСКА (0:2, 3:4 пен) в ответной встречи финала Пути РПЛ Кубка России.

— Ваши мысли, когда увидели пенальти Соболева с ЦСКА?
— Блин, ну ему нельзя так бить. Он может промазать, но так нельзя.

— Не переживали за него, что получит хейт от болельщиков?
— Он должен был этого ожидать, — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Александр Соболев перешел в «Зенит» в августе этого года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Соболев стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».

В этом сезоне 28-летний нападающий провел за «Зенит» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи.

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Финал
14.05.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Сергей Семак
Голы
ЦСКА
Матвей Кисляк
37′
Тамерлан Мусаев
90+2′
Нереализованные пенальти
ЦСКА
Иван Обляков
45+2′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
4
Виллиан Роша
45+5′
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
31
Матвей Кисляк
73′
10
Иван Обляков
82′
8
Артем Шуманский
15
Миралем Пьянич
62′
21
Аббосбек Файзуллаев
25
Кристиян Бистрович
73′
3
Данил Круговой
9
Сауль Гуарирапа
73′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
62′
7
Алеррандро
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
67
Максим Глушенков
89′
4
Юрий Горшков
77
Ильзат Ахметов
46′
11
Луис Энрике
24
Педро
89′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
89′
31
Густаво Мантуан
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти