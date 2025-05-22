Трофей Кубка России по футболу сломался

По информации источника, кубок, который должны были вручить победителю матча ЦСКА — «Ростов», был разбит на заводе за несколько дней до передачи в РФС. В настоящий момент трофей в экстренном порядке переделывается. Планируется, что кубок передадут организаторам турнира 23 мая, но не исключено, что восстановить его к этой дате не удастся.