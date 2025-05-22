Трофей Кубка России по футболу сломался

По информации источника, кубок, который должны были вручить победителю матча ЦСКА — «Ростов», был разбит на заводе за несколько дней до передачи в РФС. В настоящий момент трофей в экстренном порядке переделывается. Планируется, что кубок передадут организаторам турнира 23 мая, но не исключено, что восстановить его к этой дате не удастся.
Из-за произошедшего в РФС были вынуждены отказаться от традиционных публикаций с фотографиями трофея в соцсетях, которые выходили в предыдущие годы.
«На производстве может случиться всякое, но победитель без трофея точно не останется», — сообщили в РФС.
По информации РИА Новости, пострадало стеклянное основание кубка, которое нужно переделать.
Отмечается, что в этом году РФС решил сменить производителя трофея Кубка России. Ранее изготовлением кубка занимался завод «Русский хрусталь».
Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 18:00 по московскому времени. ЦСКА сыграет в решающем матче турнира в рекордный 13-й раз, «Ростов» — в третий.