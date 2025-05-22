Деян Станкович дисквалифицирован на три матча Кубка России

— Станкович лично принял участие в заседании. Мы исследовали все материалы дела, получили дополнительный рапорт от Левникова. Он указал, что после получения красной карточки Станкович неоднократно выкрикивал оскорбления в адрес судьи матча в нецензурной форме. Станкович на заседании принес извинения перед КДК, что отнимает время у КДК для решения вопроса, связанного с ним. Далее он принес извинения за споры с судьей. Он сказал, что не должен был спорить с судьей. Мы задали вопрос: указан факт того, что были нецензурные выражения в адрес Левникова. Станкович сказал, что он помнит, что он сказал: «Левников — плохой человек». А о том, говорил ли он нецензурные выражения, он не помнит, поскольку эмоционально был заряжен на матч. То есть не отрицал, а говорил, что не помнит.