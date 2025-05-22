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Деян Станкович дисквалифицирован на три матча Кубка России

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович дисквалифицирован на три матча Кубка Росси за оскорбления судьи в игре с «Ростовом» (1:2), сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, 15 мая «Спартак» на домашнем поле проиграл «Ростову» со счетом 1:2 в финале Пути регионов Кубка России. В концовке матча Станкович был удален с поля за споры с судьей. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

— Станкович лично принял участие в заседании. Мы исследовали все материалы дела, получили дополнительный рапорт от Левникова. Он указал, что после получения красной карточки Станкович неоднократно выкрикивал оскорбления в адрес судьи матча в нецензурной форме. Станкович на заседании принес извинения перед КДК, что отнимает время у КДК для решения вопроса, связанного с ним. Далее он принес извинения за споры с судьей. Он сказал, что не должен был спорить с судьей. Мы задали вопрос: указан факт того, что были нецензурные выражения в адрес Левникова. Станкович сказал, что он помнит, что он сказал: «Левников — плохой человек». А о том, говорил ли он нецензурные выражения, он не помнит, поскольку эмоционально был заряжен на матч. То есть не отрицал, а говорил, что не помнит.

У Станковича есть автоматическая дисквалификация — то есть был обязан пропустить еще один матч. КДК принял решение, что Станкович дисквалифицируется еще на два матча. Тем самым Станкович дисквалифицирован на три матча с учетом автоматической дисквалификации.

Три удаления в составе «Спартака». За неподобающее поведение «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. Один файер был зажжен на трибуне без бросания на поле, «Спартак» оштрафован на 10 тысяч рублей. Скандирования в адрес судьи со стороны болельщиков — «Спартак» «оштрафован на 30 тысяч рублей. В сторону судей был брошен пластиковый стакан, но ни в кого не попал. За бросание предметов “Спартак” оштрафован на 50 тысяч рублей, — приводит слова Григорьянца “Матч ТВ”.

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Финал
15.05.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Джонатан Альба
Голы
Спартак
Ливай Гарсия
76′
Ростов
Александр Максименко
31′
Николай Комличенко
78′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
90+5′
9
Манфред Угальде
48′
85′
11
Ливай Гарсия
8
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
97
Даниил Денисов
64′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
77
Тео Бонгонда
Ростов
1
Рустам Ятимов
90+3′
40
Илья Вахания
62
Иван Комаров
69′
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
67
Герман Игнатов
13′
46′
87
Андрей Лангович
10
Кирилл Щетинин
73′
19
Хорен Байрамян
90′
58
Даниил Шанталий
83′
4
Виктор Мелехин
69
Егор Голенков
62′
11
Алексей Сутормин
Статистика
2
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
16
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти